شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كوريا الجنوبية الأعلى تصنيفًا فى شبكات الـ5G بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر تقرير، أن كوريا الجنوبية لديها واحدة من أفضل البنى التحتية لشبكات الجيل الخامس (5G) بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، أنه وفقًا لأحدث تقاريرالإقتصاد الرقمي لمنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، كان لدى كوريا الجنوبية أكبر عدد من المحطات الأساسية لشبكات الجيل الخامس بالنسبة لعدد سكانها، بواقع 593 محطة لكل 100 ألف نسمة، حتى العام الماضي، تليها ليتوانيا وفنلندا. وبلغ متوسط عدد المحطات لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حوالي 100 محطة.

ومن حيث عدد الإشتراكات بالجيل الخامس لكل 100 نسمة، احتلت كوريا المرتبة الثانية عند 63، بعد الولايات المتحدة التي سجلت 68.4، لكنها جاءت أعلى بكثير من متوسط دول المنظمة البالغ 38.6.

كما سجلت سول، أرخص سعر لباقات الإتصالات الثلاثية، التي تضم خدمات التلفزيون والإنترنت والخدمات الصوتية بين دول المنظمة.

وقال التقرير، إن الإستثمارات في قطاع الإتصالات في دول منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية نمت بنسبة 39% على مدى العقد الماضي مع استمرار ارتفاع الطلب على الشبكات وسط اتجاه متزايد نحو اقتصاد "رقمي" و"عن بعد".