شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تستثمر 4 مليارات دولار لتعزيز شراكتها مع Anthropic فى الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة أمازون عن استثمار جديد بقيمة 4 مليارات دولار في شركة Anthropic المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، في خطوة تعزز شراكتها مع الشركة التي طورت نموذج الذكاء الاصطناعي "Claude"، يأتي هذا الاستثمار في إطار سعي أمازون لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي ومنافسة كبرى شركات التكنولوجيا.

تفاصيل الشراكة والتعاون التقني

يشمل الاستثمار استخدام Anthropic لمعالجات أمازون المتطورة Trainium وInferentia لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وهي عملية تتطلب قدرة حوسبة عالية.

كما تعمل الشركتان على تطوير معالجات جديدة بالتعاون مع فريق Annapurna Labs التابع لأمازون.

تعد أمازون الشريك السحابي الرئيسي لـ Anthropic، تهدف إلى الاستفادة من هذه الشراكة لتعزيز خدماتها السحابية وتقديم أدوات ذكاء اصطناعي مبتكرة لعملائها عبر منصة AWS.

السياق التنافسي في سوق الذكاء الاصطناعي

يشهد قطاع الذكاء الاصطناعي تنافسًا محمومًا بين عمالقة التكنولوجيا، حيث تسعى الشركات الكبرى إلى الاستحواذ على حصة أكبر من السوق، كما تعد أمازون واحدة من أبرز الشركات التي تستثمر في هذا المجال، في مواجهة منافسين مثل مايكروسوفت وجوجل.

نظرة على Anthropic

تأسست شركة Anthropic عام 2021 على يد خبراء سابقين من OpenAI، وتهدف إلى تطوير نماذج ذكاء اصطناعي آمنة ومتقدمة، كما تستخدم الشركة أيضًا خدمات Google Cloud بجانب تعاونها مع أمازون، وتسعى لتوسيع قدراتها في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

يعكس هذا الاستثمار التزام أمازون بتطوير حلول مبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي وتعزيز مكانتها التنافسية في هذا القطاع، الذي يشهد تطورات سريعة وتدفقات استثمارية ضخمة من شركات التكنولوجيا العالمية.