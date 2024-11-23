تكنولوجيا: إطلاق Redmi Watch 5 وBuds 6 Pro الأسبوع المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شاومي لاستضافة حدث إطلاق Redmi K80 Pro في 27 نوفمبر، حيث لن يقتصر الإعلان على هذا الجهاز فقط. أكدت العلامة التجارية الفرعية لشاومي أنها ستكشف أيضًا عن Redmi Watch 5 وBuds 6 Pro خلال الحدث.

ستكون Redmi Watch 5 الإصدار الثالث في السلسلة، بعد إطلاق Watch 5 Active وWatch 5 Lite في وقت سابق من العام.

ستحصل الساعة الجديدة على شاشة بحجم 2.07 بوصة، يُعتقد أنها من نوع LTPS AMOLED. وكما هو الحال مع الإصدارات السابقة، ستتميز Watch 5 بإطار من الألومنيوم وزر دائري على الجانب الأيمن. ستتوفر الساعة باللونين الأبيض والأسود، وستقدم عمر بطارية يصل إلى 24 ساعة. علاوة على ذلك، ستعمل الساعة بنظام Xiaomi HyperOS 2 مباشرة من العلبة.

أما بالنسبة لـRedmi Buds 6 Pro، فستكون أول سماعات TWS في سلسلة Redmi التي تتضمن محركات سيراميك متحدة المحور. كما تثير شاومي ميزة عزل الضوضاء النشط (ANC) للسماعات، والتي يمكنها تقليل الضوضاء حتى 55 ديسيبل.

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