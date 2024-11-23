تكنولوجيا: هواوي تستعد لإطلاق سماعة FreeBuds Pro 4 اللاسلكية بنظام HarmonyOS Next

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد هواوي مؤتمرها القادم في 26 من نوفمبر لإطلاق سلسلة هواتف Mate 70، كما تقدم سماعة FreeBuds Pro 4 اللاسلكية خلال الحدث بنظام HarmonyOS Next.

تعد سماعة FreeBuds Pro 4 اللاسلكية أول سماعة مقدمة من هواوي بنظام تشغيل HarmonyOS Next الجديد، ولقد شاركت هواوي إعلان تشويقي يكشف عن تصميم السماعة.

ويؤكد الإعلان التشويقي على أن الإصدار الجديد من السماعات اللاسلكية يأتي بنفس تصميم سماعة FreeBuds Pro 3 السابقة من هواوي، مع تغيير بسيط في تصميم جذع السماعة.

أيضاً من المقرر أن تدعم سماعة FreeBuds Pro 4 ميزة “Huawei Sound”، حيث تشير التوقعات إلى أنها تسمية جديدة لميزة “Histen audio” التي قدمت من هواوي في الإصدارات السابقة.

يذكر أن تخصيص هواوي لنظام التشغيل لإصدارات الشركة من السماعات اللاسلكية يدعم العملاق الصيني في إضافة نطاق واسع من المميزات في الإصدارات القادمة من سلسلة FreeBuds.

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