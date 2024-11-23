شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مقاطع YouTube Shorts تضيف خلفيات فيديو ذكاء اصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت YouTube عن خطط لتعزيز ميزة Dream Screen في Shorts باستخدام الذكاء الاصطناعي، ودمج نموذج Veo المتقدم لتوليد الفيديو من Google DeepMind في YouTube Shorts، حيث تسمح الميزة الجديدة للمبدعين بإنشاء خلفيات فيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، تتوفر حاليا كميزة تجريبية، تم طرحها لمجموعة محدودة من المبدعين في أستراليا وكندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة.



خلفيات مقاطع يوتيوب shorts

تعمل هذه الميزة بنموذج Veo لتوليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي من Google DeepMind، والذي يتيح لك إنشاء مقاطع فيديو بدقة 1080 بكسل بأنماط سينمائية مختلفة.

يمكن للمستخدمين تحويل المطالبات النصية إلى خلفيات فيديو تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وإذا كنت أحد المبدعين المختارين، أو عندما تصبح متاحة للجميع، فإليك كيفية البدء:

1. افتح كاميرا Shorts.

2. اضغط فوق أيقونة "الشاشة الخضراء".

3. اختر "Dream Screen".

بمجرد الوصول إلى هناك، ما عليك سوى إدخال مطالبة مثل "قلعة من العصور الوسطى" أو "غابة سحرية"، وحدد نمط الرسوم المتحركة، ثم اضغط على "إنشاء".

ستولد أداة Dream Screen مجموعة مختارة من خلفيات الفيديو لتختار من بينها، كما أنه بعد تحديد واحدة، يمكنك تسجيل الفيديو الخاص بك باستخدام الخلفية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

تخطط YouTube للسماح للمبدعين بإنشاء مقاطع فيديو مستقلة مدتها ست ثوانٍ للفيديوهات القصيرة باستخدام Dream Screen.

في الوقت الحالي، تعمل ميزة الذكاء الاصطناعي فقط مع المطالبات المكتوبة باللغة الإنجليزية، كما هو موضح في صفحة الدعم.

تقول YouTube إنها تحتوي على حماية مدمجة للتأكد من أن الأداة تظل ضمن إرشادات المجتمع الخاصة بها ولا تنتج أي شيء غير لائق.

بالإضافة إلى ذلك، لن تنشئ Dream Screen صورًا واقعية لأشخاص حقيقيين، مما يمنع التزييف العميق.