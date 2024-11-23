تكنولوجيا: vivo تقرر تأجيل إطلاق هاتف vivo X Fold4 القابل للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تؤكد أحدث التقارير على أن شركة vivo قررت تأجيل خططها لإطلاق إصدارها الجديد من الهواتف القابلة للطي vivo X Fold4 دون أن يتم الكشف عن موعد جديد لإطلاق هذا الإصدار.

أوضحت التفاصيل الجديدة التي نشرت عبر “Digital Chat Station” على منصة Weibo أن هاتف vivo X Fold4 القابل للطي في مرحلة التطوير بالفعل، كما أكدت التسريبات على أن vivo تخطط لإطلاق هذا الإصدار فقط، لذا لن تقدم الشركة إصدار Pro العام المقبل.

كما تشير التسريبات إلى أن vivo ستؤخر إطلاق هاتف vivo X Fold4 مقارنة بموعد كشف النقاب عن هاتف X Fold3 في 2023، كما تستهدف vivo التركيز في إصدارها القادم على تطوير هاتف بتصميم أكثر نحافة وأخف وزناً.

أيضاً من المقرر أن يضم هاتف X Fold4 بطارية بقدرة 6000 mAh، كما يدعم هذا الإصدار تقنية الشحن اللاسلكي، ويأتي باثنان من مستشعرات البصمة المدمجة في الشاشة بتقنية الموجات الفوق صوتية.

وتدعم vivo إصدارها القادم من الهواتف القابلة للطي بمعايير IPX8 في مقاومة الماء والغبار، كما يضم الهاتف زر للكاميرة يدعم ثلاثة مستويات من الضغط لتنفيذ إجراءات مختلفة في الكاميرة.

وفي الجزء الخلفي يأتي هاتف vivo X Fold4 بإعدادات كاميرة خلفية تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر periscope telephoto بدقة 50 ميجا بيكسل لتكبير بصري حتى 3 مرات وتدعم الكاميرة أيضاً لقطات macro.

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