تكنولوجيا: صور مسربة تكشف عن تصميم هاتف Honor 300 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات المصورة تصميم هاتف Honor المرتقب Honor 300 Ultra، حيث يظهر الهاتف بتصميم غير تقليدي للكاميرة.

رصد هاتفي Honor 300 وHonor 300 Pro مؤخراً في قوائم متجر الشركة الرسمي على شبكة الإنترنت، إستعداداً لإنطلاق الهواتف رسمياً في السوق الصيني.

واليوم تكشف التسريبات عن إصدار جديد من السلسلة Honor 300 Ultra، حيث تؤكد التسريبات المصورة التي نشرت عبر “Digital Chat Station” على منصة Weibo، والذي يحاكي تقريباً تصميم هاتف Honor 300 Pro.

ومن المقرر أن تتضمن إعدادات الكاميرة في هاتف Honor 300 Ultra كاميرة periscope في منتصف وحدة الكاميرة إلى اليمين، ومن المتوقع أن يكون هذا الإختلاف بين إصدار Pro وUltra.

من جانب أخر لم توضح التسريبات الكثير من التفاصيل حول مواصفات هذا الإصدار، إلا أن التسريبات السابقة أشارت إلى أن هاتف Pro يأتي برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، ومن المتوقع أن يضم هاتف Ultra رقاقة معالج Elite، لذا نترقب مزيد من التفاصيل خلال الفترة القادمة.

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