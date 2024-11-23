تكنولوجيا: هاتف Realme GT Neo7 ينطلق قريباً بسعة ضخمة للبطارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد Realme مؤتمر خلال الأسبوع المقبل لكشف النقاب عن هاتف Realme GT Neo7، ولقد أكدت أحدث التفاصيل على دعم هذا الإصدار بسعة ضخمة للبطارية.

كشف “Xu Qi” رئيس قسم التسويق في شركة Realme عن خطط الشركة للإعلان عن هاتف GT Neo7 في حدث يعقد الأسبوع المقبل، كما أكد على أن الهاتف سيتضمن الكثير من الإبتكارات.

وفي تسريبات سابقة نشرت عبر “Digital Chat Station” أشير إلى أن هاتف GT Neo7 سيأتي بسعة بطارية 7000 mAh، على أن يتميز الهاتف بسماكة 8.5مم.

أيضاً تشير التوقعات إلى أن هذه السعة في البطارية ستدعم الهاتف في الإستمرار بعمر شحن يصل إلى يومين تقريباً، كما أشارت التسريبات إلى أن هاتف GT Neo7 سيضم الإصدار الخاص من معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3 Leading.

من جانب أخر من المتوقع أن تدعم Realme الهاتف بتقنية الشحن السريع بقدرة 80W أو 100W، كما تتميز الشاشة في هذا الإصدار بجودة عرض 1.5K.

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