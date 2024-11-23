شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تزيل مليونى حساب مرتبطين بعمليات نصب واحتيال للاستثمار بالعملات المشفرة والان مع تفاصيل الخبر

اتخذت شركة Meta خطوة كبيرة ضد عمليات الاحتيال عبر الإنترنت من خلال إزالة أكثر من مليونى حساب متورطين فى جرائم احتيال ونصب باستخدام العملات المشفرة، وهذه العمليات الاحتيالية عبارة عن مخططات احتيال معقدة حيث يبنى المتورطون علاقات وهمية عبر الإنترنت لخداع الأشخاص لحملهم على استثمار الأموال فى خطط وهمية، وغالبًا ما تنطوى على العملات المشفرة.

ويستقطب المحتالون ضحاياهم فى البداية من خلال برسالة ودية على وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيق مواعدة أو حتى رسالة نصية عشوائية، ويتظاهر المحتال بأنه شخص حقيقى ويقنع الضحية ببطء باستثمار الأموال فى ما يبدو أنه مخطط مربح، فى البداية، وقد يسمحون للضحية بسحب مبالغ صغيرة لبناء الثقة، ولكن فى النهاية، يختفون بكل شيء.من يقف وراء عمليات الاحتيال؟.

تُدار هذه الاحتيالات من قبل جماعات الجريمة المنظمة، التى تتخذ من آسيا مقرًا لها فى الغالب.

وتقوم الجماعات الإجرامية فى بلدان مثل كمبوديا ولاوس وميانمار بتجنيد الأشخاص من خلال إعلانات وظائف وهمية، وتعدهم بفرص عمل عظيمة، ولكن بمجرد توظيفهم، يقع العمال فى فخ ويضطرون إلى الاحتيال على الآخرين تحت تهديد العنف.

وتعد هذه القضية شائكة للغاية، فقد قدر تقرير صدر عام 2023 أن هذه الجماعات الإجرامية أجبرت نحو 300 ألف شخص حول العالم على الاحتيال على الآخرين، وسرقة نحو 64 مليار دولار سنويا.

كيف تعمل عملية الاحتيال؟

يقوم المحتالون بإرسال رسائل ودية أو إنشاء ملفات تعريف وهمية على تطبيقات المواعدة أو وسائل التواصل الاجتماعي.

يتحدثون مع الضحية، ويتظاهرون بأنهم شخص جدير بالثقة، ثم يقترحون الاستثمار فى العملات المشفرة أو مخطط "مضمون"، وغالبًا ما يستخدمون تطبيقات أو مواقع ويب مزيفة ذات مظهر احترافى، وقد يُسمح للضحايا بسحب مبالغ صغيرة لكى يشعروا بأن المخطط حقيقي.

وبمجرد أن يستثمر الضحية المزيد من الأموال أو يحاول سحب مبالغ أكبر، يختفى المحتالون مع كل الأموال.

ماذا تفعل ميتا بهذا الشأن؟

تعمل Meta على هذه القضية منذ أكثر من عامين، وقد تعاونت مع المنظمات غير الحكومية ووكالات إنفاذ القانون للتحقيق فى مراكز الاحتيال، وخاصة فى جنوب شرق آسيا.

وفى البداية ركزت على كمبوديا، ثم وسعت جهودها إلى مناطق أخرى، بما فى ذلك الإمارات العربية المتحدة، ومن خلال إزالة ملايين الحسابات ومشاركة النتائج، تأمل Meta فى المساعدة فى حماية الأشخاص من الوقوع فريسة لهذه الاحتيالات.كن حذرًا دائمًا من الرسائل أو العروض العشوائية التى تصلك عبر

كيف يمكنك البقاء آمنًا؟

الإنترنت، وخاصة تلك التى تبدو جيدة للغاية لدرجة يصعب تصديقها، إذا بدأ شخص التقيت به عبر الإنترنت فى الحديث عن الاستثمارات، فتراجع خطوة إلى الوراء فمن المحتمل أن تكون عملية احتيال، وأبلغ عن أى نشاط مشبوه لحماية نفسك والآخرين.