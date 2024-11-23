شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعمل على تطوير Siri جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

تتسابق شركة أبل لإطلاق نسخة أحدث من مساعدها الصوتي الرقمي Siri الذي يتميز بقدرات محادثة متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث أصدرت شركة تصنيع أجهزة أيفون مؤخرًا قوائم وظائف تشير إلى أنها عازمة على بناء نسخة أكثر محادثة من Siri، وفقًا لتقرير صادر عن بلومبرج.

وورد في إحدى قوائم الوظائف: "ستنضم إلى فريق يعيد تعريف الحوسبة، ويبتكر تقنيات مساعدة محادثة رائدة لكل من الأنظمة واسعة النطاق وأجهزة العملاء الجديدة، ومع الأشخاص الذين بنوا المساعدين الأذكياء".

وأضافت أن الشركة تبحث حاليًا عن مرشحين لديهم معرفة بواجهات الذكاء الاصطناعي التحادثي والتقنيات ذات الصلة.

من المتوقع أن يكون المساعد الصوتي المحدث، والذي يُطلق عليه داخليًا اسم "LLM Siri"، جزءًا من عرض الذكاء الاصطناعي الرائد لشركة التكنولوجيا العملاقة والذي يسمى Apple Intelligence، كما أن الميزة لن تكون متاحة بالكامل لجميع المستخدمين إلا في عام 2026.

هل يمكن أن يكون LLM Siri هو إجابة أبل على ChatGPT Voice وGemini Live؟

يتم تطوير النسخة المحدثة من Siri بطريقة تستمد من نماذج اللغة الكبيرة المتقدمة (LLMs) لضمان قدرة المستخدمين على إجراء محادثات ذهابًا وإيابًا معها.

تعتمد شركة التكنولوجيا العملاقة التي يقع مقرها في كوبرتينو أيضًا على الذكاء الاصطناعي لمساعدة Siri في التعامل مع الطلبات الأكثر تعقيدًا.

بينما ورد أن مطوري أبل كانوا يستخدمون Siri المحدثة بالذكاء الاصطناعي على أجهزة iPhone وiPad وMac من خلال تطبيق منفصل لأغراض الاختبار، فمن المتوقع أن يحل البرنامج في النهاية محل واجهة Siri على أجهزة أبل الحالية.

جدير بالذكر أنه تم طرح Siri لأول مرة بواسطة أبل منذ ما يقرب من 13 عامًا، وفي يونيو من هذا العام، قالت الشركة إن الذكاء الاصطناعي سيساعد في إعلان "بداية عصر جديد" للمساعد الصوتي الرقمي.

ومع ذلك، لم تقم أبل بعد بإصلاح البرنامج مع الترقيات الأخيرة التي تم إصدارها تحت شعار Apple Intelligence والتي تركز في الغالب على التغييرات التجميلية مثل واجهة Siri المتوهجة الجديدة.

ويتمتع المستخدمون الذين قاموا بتنزيل تحديث برنامج iOS 18 الآن بخيار إضافي لكتابة الأوامر إلى Siri، مما يعني أنهم لم يعودوا مضطرين للتحدث إلى Siri بصوت عالٍ.

وفي الوقت نفسه، لا يزال التكامل المتوقع على نطاق واسع بين ChatGPT وApple Intelligence قيد الانتظار ويمكن طرحه الشهر المقبل.

ويمكن أن تضيف Apple أيضًا روبوتات دردشة AI أخرى مثل Gemini من Google كخيارات لمستخدمي Apple Intelligence.