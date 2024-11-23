شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يطرح ميزة ترجمة الفيديو بالذكاء الاصطناعى لتسع لغات دون تغيير الصوت والان مع تفاصيل الخبر

يستعد موقع يوتيوب، في طرح ميزة ترجمة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمنشئي المحتوى، وهي الميزة التي ستعمل تلقائيًا على ترجمة محتويات الفيديو إلى واحدة من تسع لغات دون تغيير صوت المتحدث.

وتقوم يوتيوب، الآن بدبلجة مقاطع الفيديو تلقائيًا باللغات الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية والألمانية والفرنسية والإيطالية والهندية والإندونيسية واليابانية" و"سيستخدم الذكاء الاصطناعي لأخذ الصوت الأصلي ولكن مع تغيير اللغة".

وستصل الميزة الجديدة إلى قنوات صناع المحتوى في الأسابيع المقبلة، ولكنها ستكون متاحة فقط للمحتوى الذي تم إنشاؤه حديثًا، وليس لمقاطع الفيديو الموجودة، في البداية.

وتم الإعلان عن ميزة الدبلجة التلقائية لأول مرة في سبتمبر في حدث "Made on YouTube" الخاص بالشركة.

وفي ذلك الوقت، أوضح متحدث باسم YouTube، "سنقوم في الأشهر المقبلة بتوسيع أداة الدبلجة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والمعروفة سابقًا باسم "Aloud"، لتشمل مئات الآلاف من المبدعين"، بالإضافة إلى إضافة لغات إضافية بخلاف الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية المتاحة لمستخدمي الإصدار التجريبي.

وأوضح المتحدث، أنه بمجرد وصول المبدعين، سيتم دبلجة مقاطع الفيديو الخاصة بهم تلقائيًا عند التحميل، مع إمكانية إلغاء الاشتراك إذا اختاروا ذلك".



كما أصدرت Meta مؤخرًا "مترجم لغة عالمي" أطلقت عليه اسم SeamlessM4T وهو قادر على التبديل بين أي لغة من بين أكثر من 100 لغة ، وتمتد قدراته أيضًا إلى ترجمة النص إلى صوت والنص إلى نص.

وقد يساعد هذا في الترجمة صناع المحتوى من جميع الأحجام على الوصول إلى جمهور دولي جديد لم يكونوا ليتمكنوا من الوصول إليه لولا ذلك ، وقد تأتى هذه التكنولوجيا بنتائج عكسية أيضًا بسبب ميلها إلى تزييف الحقائق والاستجابات ، و إذا أخطأت فى ترجمة المحتوى الخاص بك إلى لغة لا تتحدثها بالفعل، فسيكون من الصعب معرفة الخطأ قبل أن تبدأ شكاوى المشاهدين في التدفق.