شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل فى منافسة قوية مع شركة OpenAI فى سباق الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنافس جوجل شركة OpenAI ، في مجال الذكاء الاصطناعي، ويبدو الآن أن المنافسة بينهما على وشك أن تشتد، حيث تضع OpenAI أنظارها على سوق المتصفحات.

شركة OpenAI وجوجل في منافسة شديدة

وقد يكون هناك منافس جديد محتمل لمتصفح Chrome في الأفق، حيث يكشف تقرير حديث أن OpenAI، صانع ChatGPT، تستكشف فكرة إنشاء متصفح ويب يتكامل مع روبوت الدردشة الخاص بها، كما ورد أن الشركة ناقشت أو حتى وقعت صفقات لإضافة ميزات البحث.

وفقًا للتقرير، كانت OpenAI في محادثات مع مطورين من مواقع الويب والتطبيقات.

وقد يؤدي بناء متصفح ويب إلى زيادة شعبية ChatGPT بشكل كبير، وهو بالفعل أحد أكثر أدوات الذكاء الاصطناعي استخدامًا على مستوى العالم.



ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن OpenAI لا تزال بعيدة عن إطلاق هذا المتصفح، وإذا حدث ذلك، فقد تضع هذه الخطوة OpenAI كمنافس جاد لجوجل، التي تهيمن على أسواق المتصفحات والبحث.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت OpenAI مؤخرًا إصدارًا محدودًا من محرك البحث الخاص بها، SearchGPT، وتخطط لتوسيعه على نطاق أوسع في العام المقبل.



كما ورد أن OpenAI كانت أيضًا في محادثات حول جلب ميزات الذكاء الاصطناعي إلى هواتف لاحدى الشركات الصينية، بالإضافة إلى ذلك، لدى OpenAI شراكة مع Apple، لتشغيل ميزات Apple Intelligence على أحدث خط من أجهزة iPhone بتقنيتها.