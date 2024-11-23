شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستعد لتطوير برنامج "LLM Siri" للتنافس مع ChatGPT والان مع تفاصيل الخبر

تخطط شركة أبل لإجراء إصلاح شامل للذكاء الاصطناعي لـ Siri من شأنه أن يجعل المساعد الرقمي أشبه بـ ChatGPT من OpenAI و Gemini Live من Google، وفقًا لتقرير من مارك جورمان من بلومبرج ، و سيتم تشغيل المساعد، الذي يُقال إنه يُسمى "LLM Siri"، بنماذج الذكاء الاصطناعي من Apple وسيسمح للمستخدمين بإجراء تفاعلات أكثر محادثة وطبيعية مع Siri.

وكجزء من خطة أبل لتزويد هواتف آيفون بالذكاء الاصطناعي، تقول بلومبرج إن الشركة ستجعل Siri أفضل في التعامل مع المهام الأكثر تقدمًا، وسيتمتع المساعد بقدرة "موسعة" على استخدام App Intents للتفاعل مع تطبيقات الطرف الثالث، مع استخدام Apple Intelligence أيضًا لتلخيص وكتابة النص.

ورغم أن أبل قد تعلن عن هذه الخطط في العام المقبل، فإن الشركة تعتزم استبدال برنامج Siri الأساسي بالنظام الجديد في ربيع عام 2026، وفقًا لبلومبرج ، وخلال مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال الشهر الماضي، ألمح نائب رئيس شركة أبل للبرمجيات كريج فيديريجي إلى الكيفية التي ستبرز بها Siri المعززة بالذكاء الاصطناعي من ChatGPT:

تختلف خصائص شيء مثل وضع الصوت المتقدم في OpenAI عن Siri بشكل كبير ، ويعد وضع OpenAI رائعًا إذا كنت تريد طرح سؤال حول ميكانيكا الكم وجعله يكتب لك قصيدة حول هذا الموضوع ، ولن يساعدك في إرسال رسالة نصية.

وهناك العديد من الأشياء المفيدة التي يفعلها Siri من أجلك كل يوم، ويفعلها بسرعة ومحليًا على جهازك.

حتى الآن، اتخذت شركة Apple خطوات بطيئة في طرح الذكاء الاصطناعي، حيث أضافت الشركة تكامل ChatGPT إلى Siri الشهر الماضي فقط كجزء من الإصدار التجريبي من iOS 18.2 ، ولدى الشركة العديد من الميزات الأخرى لـ Siri on tap ، بما في ذلك قدرة Siri على "فهم" ما هو موجود على شاشتك وتنفيذ إجراءات داخل التطبيقات، والتي ستأتي العام المقبل.