شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مبتكر ChatGPT يتنافس مع جوجل من خلال إطلاق متصفحه الخاص والان مع تفاصيل الخبر

كانت جوجل وOpenAI متنافستين في مجال الذكاء الاصطناعي لفترة من الوقت، ويبدو الآن أن المنافسة بينهما على وشك أن تشتد، حيث تضع OpenAI أنظارها على سوق المتصفحات، فقد يصبح هناك منافس جديد محتمل لمتصفح Chrome.

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، يكشف تقرير، أن OpenAI، صانع ChatGPT، تستكشف فكرة إنشاء متصفح ويب يتكامل مع روبوت الدردشة الخاص بها.

كما ورد أن الشركة ناقشت ووقعت صفقات لإضافة ميزات البحث، ووفقًا للتقرير، كانت OpenAI في محادثات مع مطورين من مواقع الويب والتطبيقات مثل Conde Nast وRedfin وEventbrite وPriceline، مع مصادر تدعي أنها شاهدت نماذج أولية أو تصاميم للمنتجات القادمة.

قد يؤدي بناء متصفح ويب إلى زيادة شعبية ChatGPT بشكل كبير، وهو بالفعل أحد أكثر أدوات الذكاء الاصطناعي استخدامًا على مستوى العالم، ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن OpenAI لا تزال بعيدة عن إطلاق هذا المتصفح.

ومع ذلك، إذا حدث ذلك، فقد تضع هذه الخطوة OpenAI كمنافس جاد لجوجل، التي تهيمن على أسواق المتصفحات والبحث، وبالإضافة إلى ذلك، قدمت OpenAI مؤخرًا نسخة محدودة من محرك البحث الخاص بها، SearchGPT، وتخطط لتوسيعه على نطاق أوسع في العام المقبل.

بالإضافة إلى ذلك، لدى OpenAI شراكة مع أبل، لتشغيل ميزات Apple Intelligence على أحدث خط من أجهزة iPhone بتقنيتها.



