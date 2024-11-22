شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحول الرسائل الصوتية إلى نص على واتساب والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت واتساب عن ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تحويل الرسائل الصوتية إلى نص، حيث تم تصميم الميزة الجديدة مع وضع تلك الأوقات التي يتلقى فيها المستخدمون ملاحظة صوتية ولكن لا يمكنهم الاستماع إليها أثناء تنقلهم أو في مكان صاخب في الاعتبار.

وفقا لما ذكره موقع indianexpress، قالت شركة المراسلة العملاقة المملوكة لشركة Meta، "يتم إنشاء النصوص على جهازك حتى لا يتمكن أي شخص آخر، ولا حتى واتساب، من سماع أو قراءة رسائلك الشخصية".



وستطرح واتساب ميزة Voice Note Transcript لجميع المستخدمين على مستوى العالم في الأسابيع القليلة المقبلة، وهنا نقدم طريقة استخدامها.

كيف تستخدم ميزة النصوص في واتساب؟

سيتعين على المستخدمين أولاً تمكين ميزة النصوص بالانتقال إلى إعدادات واتساب، ثم الدردشات ثم نصوص الرسائل الصوتية.

يمكن للمستخدمين تبديل ميزة النسخ أو إيقاف تشغيلها، ويمكنهم أيضًا تحديد اللغة التي يجب نسخ الملاحظات الصوتية بها.

بمجرد تمكين الميزة، يمكن للمستخدمين إنشاء نسخة من الملاحظة الصوتية بالضغط لفترة طويلة على الرسالة والضغط فوق "نسخ" من القائمة المنبثقة.