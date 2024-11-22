شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ثريدز تمنحك أولوية فى التحكم فى المحتوى المعروض لك.. هذه أهم التحديثات والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت Threads، منصة التدوين المصغر من Meta التي تنافس X (Twitter سابقًا) عن تغييرات فى خوارزميتها ستؤدى إلى رؤية المستخدمين لمزيد من المنشورات من الأشخاص الذين يتابعونهم.

واعتبارًا من اليوم ستعرض Threads للمستخدمين عددًا أقل من المنشورات الموصى بها، أو المنشورات المنشورة بواسطة حسابات لا يتابعونها، وتسمح الخدمة بالفعل للمستخدمين برؤية موجز يحتوي فقط على منشورات من الأشخاص الذين يتابعونهم، ولكن يتم عرض الخلاصة القائمة على الخوارزمية للمستخدمين عندما يفتحون التطبيق.

وفي منشور على Threads، شارك رئيس انستجرام آدم موسيرى تفاصيل أحدث تحديث للخوارزمية التي تقرر المنشورات التي يتم عرضها للمستخدمين، وقال: "نعيد التوازن في الترتيب لإعطاء الأولوية للمحتوى من الأشخاص الذين تتابعهم، مما يعني محتوى أقل موصى به من الحسابات التي لا تتابعها والمزيد من المنشورات من الحسابات التي تتابعها بدءًا من اليوم".

ومن المؤكد أن مجموعة المستخدمين التي ستتأثر بالتحديث الأخير لخوارزمية Threads هي منشئو المحتوى، فهم يعتمدون على الخوارزمية لعرض منشوراتهم للمستخدمين الذين لا يتابعونهم، وستؤدي الخوارزمية المحدثة إلى رؤية متابعيهم الحاليين لمزيد من منشوراتهم.

فمن الجدير بالذكر أن Threads، الذي كان لديه أكثر من 175 مليون مستخدم نشط شهريًا (MAU) اعتبارًا من يوليو لديه مشكلة روبوتية تمامًا مثل X ، وليس من غير المألوف أن نرى روبوتات تعيد نشر محتوى شائع على خدمات مثل Threads وTwitter، وخاصة المنشورات التي يمكن أن تجتذب الكثير من التفاعل مع أحدث تحديث للخوارزمية، وسيرى المستخدمون عددًا أقل من المنشورات من الحسابات التي لا يتابعونها.