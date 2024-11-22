شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح ميزة لـمستخدمى Google Chat.. تحديث جديد للرسائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت شركة جوجل، ميزة مطلوبة بشدة إلى تطبيق الدردشة الخاص بها، وتعد القدرة على إنشاء أقسام مخصصة في تطبيق الدردشة من جوجل كانت من بين الميزات الأكثر طلبًا في الأشهر الأخيرة.

وكجزء من خطط جوجل لتحسين تجربة المستخدم في الدردشة، تم تحديث التطبيق الآن بالقدرة على إنشاء أقسام مخصصة، والتي من المفترض أن تكون مفيدة في سيناريوهات مختلفة حيث يريد المستخدمون وجود محادثات مماثلة حول موضوع أو مشروع في نفس المكان في القائمة الموجودة على الجانب الأيسر.



باستخدام أحدث إصدار من Google Chat، يمكن للمستخدمين إنشاء قسم مخصص من خلال التوجه مباشرةً إلى قسم الرسائل أو المساحات في التطبيق، ثم التمرير فوق قائمة النقاط الثلاث، وتحديد إنشاء قسم جديد، وتسمية القسم المخصص.

وكما من الممكن أيضًا إضافة محادثات من رسالة مباشرة أو مساحة إلى قسم مخصص من خلال تنفيذ الإجراءات التالية:

1.سحبها وإفلاتها من قسم آخر

2.التمرير فوق محادثة ثم النقر فوق قائمة النقاط الثلاث ثم تحديد نقل المحادثة ثم نقل إلى اسم القسم المخصص

قبل هذا التحديث، كانت أقسام الرسائل المباشرة والمسافات في القائمة اليسرى عبارة عن قوائم مستقلة يمكن التمرير عليها بشكل فردي، ولكن بفضل التحديث الأخير، كما يمكن لمستخدمي Google Chat الآن التنقل عبر أقسام معينة من محادثاتهم من خلال التمرير عبر جميع أقسامهم كقائمة محادثات موحدة، بالإضافة إلى عرض المحادثات الأكثر شيوعًا داخل كل قسم من خلال التوسع عبر "إظهار الكل.

كما يمكن تعديل حجم (ارتفاع) كل قسم ينشئه المستخدم في Google Chat، كما يمكن إعادة ترتيب الأقسام المخصصة في القائمة اليسرى بناءً على التفضيل عن طريق تحريكها لأعلى أو لأسفل. يمكن الآن استخدام تبديل جديد للعثور بسرعة على الرسائل الجديدة داخل كل قسم.

علاوة على ذلك، يمكن لمستخدمي Google Chat بدء رسالة مباشرة جديدة أو رسالة مساحة من القائمة ذات النقاط الثلاث بجوار تبديل "غير المقروء".



وأخيرًا، يمكن للمستخدمين العثور على تطبيقات Chat الخاصة بهم بشكل أسرع باستخدام قسم تطبيقات مخصص جديد، كما سيتم الآن طرح الأقسام المخصصة لمستخدمي Google Chat، ولكن من غير المتوقع أن ينتهي النشر حتى أوائل عام 2025.



و سيكون هذا متاحًا لجميع عملاء Google Workspace والمشتركين الفرديين في Workspace والمستخدمين الذين لديهم حسابات Google شخصية.