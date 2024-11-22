شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق خرائط جوجل وسيلة لـ"اللصوص" لتنفيذ جرائمهم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد تطبيق خرائط جوجل، من أهم التطبيقات التي تمكنك من الوصول إلى موقعك، بسرعة وأمان، فإن التطبيق سيُظهر لك الاتجاهات إلى وجهتك، لذا يعد هذا التطبيق من اكثر التطبيقات جماهيرية واستخدامًا على نطاق واسع في العالم.



وعلى الرغم من المزايا هذا التطبيق، فقد يستغل اللصوص خرائط جوجل، من خلال ميزة Street Views المدمجة من قبل للمساعدة في التخطيط لاقتحام منزل.

وحذر تقرير من أن خرائط جوجل قد يكون من التطبيقات ذات قيمة للصوص أيضًا، وذلك لأنه بفضل خرائط جوجل، يمكن لأي شخص في أي وقت رؤية المنازل التي نعيش فيها والسيارات التي نقودها (وحتى مظهر وجهك) من خلال التطبيق أو الموقع الإلكتروني.



ومن جانبه، قال دانيال لينسكي، المحلل الأمني، أنه نتيجة لهذا التطبيق أصبحت منازلنا التي نعيش فيها، والمركبات التي نقودها، والأماكن التي نقيم فيها متاحة لأي شخص في جميع أنحاء العالم.

ويؤكد أيضا أن اللصوص المنظمين يستخدمون Google Street View للبحث عن أهدافهم التالية، ومع تكبير صور المنازل على Street View، يحاول هؤلاء اللصوص تحليل قيمة العقارات التي يبحثون عنها، كما يبحثون عن كيفية دخولهم إلى عقار بسرعة والخروج منه بنفس السرعة.

واعتادت Street View أن يكون لها تطبيق مخصص على iOS وAndroid ولكنه الآن مدمج في خرائط Google، حيث يستخدم اللصوص أيضًا الصور المكبرة للمنازل على Street View في خرائط Google للتأكد مما إذا كان المنزل يحتوي على كاميرا أمامية أو نظام أمان خارجي متطور.

وعلى الرغم من ذلك، فهناك طريقة يمكنك من خلالها تشويش صورة منزلك في Street View في خرائط Google سيتعين عليك استخدام إصدار سطح المكتب من خرائط، Google نظرًا لأن ميزة التمويه هذه غير متوفرة على تطبيق iOS أو Android ، لذا فإن أول شيء عليك فعله هو فتح موقع خرائط Google على GoogleMaps.com ، ثم إلى عنوان منزلك وستظهر قائمة منسدلة على الشاشة.

و انقر فوق صورة Street View وسترى مربعًا أسود به ثلاث نقاط بيضاء رأسية، ثم اضغط على النقاط وستفتح قائمة تتضمن "الإبلاغ عن مشكلة" انقر عليها، وباستخدام إصدار سطح المكتب من خرائط Google، يمكنك تشويش صورة منزلك أو وجهك أو سيارتك.

ويقودك هذا إلى صفحة تسمى الإبلاغ عن Street View غير اللائق"، حيث يمكنك استخدام الماوس وعناصر التحكم الأخرى لوضع مربع أحمر على المنطقة المحددة من صورة Street View التي تريد تشويشها.

كما يمكنك طلب تشويش وجهك إذا تم التقاطه بواسطة كاميرات Street View، أو تمويه منزلك، أو لوحة ترخيصك، أو كائن مختلف، ويمكنك أيضًا تقديم شكوى بشأن الأسهم الملاحية غير الصحيحة في Street View، أو شكوى بشأن جودة الصورة الرديئة. اتبع التعليمات لتمويه منزل أو سيارة أو وجه معين على خرائط Google.