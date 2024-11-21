شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تواصل العمل على ميزة الذكاء الاصطناعى "ساعدنى فى الرسم" والان مع تفاصيل الخبر

يعمل تطبيق Google Keep على أداة من شأنها أن تجعل رسوماتك تبدو أفضل بمساعدة الذكاء الاصطناعي التوليدي، فإن الميزة الجديدة المسماة "ساعدني في الرسم" ستحول الخربشات إلى نوع من الفن.

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، فإن Google Keep هو تطبيق تدوين الملاحظات من جوجل، وقد حصل مؤخرًا على بعض الميزات المفيدة.

واكتشف فريق Android Authority أن عملاق التكنولوجيا يعمل على وضع إدخال جديد للتطبيق، وفي الأساس، تعمل الشركة على وضع للملاحظات المكتوبة بخط اليد، بالإضافة إلى القدرة على تحويل الملاحظات المكتوبة إلى نص قابل للتحرير.

تمكن فريق Android Authority من التعمق في كود إصدار Google Keep الجديد، ووجد أداة قيد التطوير يبدو أنها جزء من وضع "النص إلى رسم".

في الأساس، عندما تدخل بعض ضربات القلم في Keep، ستتمكن من تمييز الرسم وطلب "ساعدني في الرسم" للتعرف على ما يمكن أن يكون عليه والعمل معه.

يمكن للأداة تقديم مجموعة متنوعة من أنماط الفن التي يمكنها تقديمها، وتتضمن الخيارات رسم بالقلم الرصاص الملون المظلل، أو تقديم حبر أحادي اللون، ويبدو أيضًا أنه يمكنك وصف الرسم الذي تحاول تحقيقه.

في الوقت الحالي، لا تعمل الميزة ولا يكمل Google Keep أيًا من العروض التقديمية، ويبدو أن جوجل بحاجة إلى دمج الذكاء الاصطناعي الخاص بها في الميزة قبل أن تتمكن من عرض أي شيء.

ولا نعرف متى قد يتم إطلاق هذه الميزة، نظرًا لأنها قيد التطوير حاليًا، فإنها قد تتغير أيضًا قبل أن تصل إلى الجمهور.