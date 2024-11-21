شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قيود الإنتاج تهدد خطط نمو Nvidia رغم الطلب المتزايد على رقائق الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

تواجه شركة نفيديا، المتخصصة عالميا في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، تحديات كبيرة في سلسلة التوريد تعرقل قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على منتجاتها، وعلى الرغم من إعلان الشركة عن تباطؤ في نمو إيراداتها خلال الربع الأخير، يؤكد الخبراء والمحللون أن الطلب على رقائقها لا يزال في ذروته.

قيود سلسلة التوريد:

تعتمد Nvidia على شركة TSMC التايوانية لتصنيع رقائقها، لكن الطاقة الإنتاجية المحدودة لـ TSMC في مجال التغليف المتقدم أصبحت عنق زجاجة، مما يمنع تلبية الطلب المتزايد.

تعقيد تصنيع رقاقة "Blackwell":

تعد رقاقة "Blackwell" الأحدث من Nvidia واحدة من أكثر منتجاتها تطورًا، إذ تتطلب عمليات تغليف معقدة تستغرق شهورًا لإتمامها. هذا التعقيد أبطأ الإنتاج وأثر على الكميات المتوفرة في السوق.

أزمة عيب التصميم:

اكتشاف عيب في تصميم "Blackwell" أدى إلى تأخير إضافي بسبب حاجة الشركة إلى تعديل الأقنعة المستخدمة في عملية التصنيع. وقد تسبب ذلك في انخفاض إنتاجية الرقائق وزيادة التكاليف.

تأثيرات مالية وتشغيلية:

توقعت Nvidia أن تنخفض هوامش الربح الإجمالية إلى ما دون 70% في الأمد القصير، بسبب تحديات الإنتاج.

مع ذلك، نجحت الشركة في شحن نحو 13.000 عينة من رقاقة "Blackwell" الجديدة، وتتوقع تجاوز توقعات مبيعاتها الفصلية.

نظرة مستقبلية:

على الرغم من هذه العقبات، يظل الطلب على رقائق Nvidia "استثنائيًا وقويًا للغاية" بحسب المحللين، لكن التحدي الأكبر أمام الشركة هو مدى قدرتها على زيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المتنامية.