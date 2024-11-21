شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تطلق تحديثات أمنية هامة لهواتف آيفون وآيباد تحميك من خلل أمنى خطير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت آبل، تحديثات أمنية، لهواتف iPhone وiPad، مؤكدة على انه لابد على مالكي هواتف ايفون الذين يعملون بإصدار مستقر (وليس تجريبي) من نظام التشغيل iOS، من تثبيت تحديث جديد أصدرته يوم الأربعاء، iOS 18.1.1.

ما أهمية التحديثات الامنية الصادرة من آبل؟



وأوضحت آبل، أن هذا التحديث الطارئ يعمل على إصلاح ثغرتين خطيرتين في البرامج ويقول إن التحديث "يوفر إصلاحات أمنية مهمة ويوصى به لجميع المستخدمين، الثغرتان هما CVE-2024-44308 وCVE-2024-44309.

يُشار إلى CVE-2024-44308 على أنه خلل أمني، والذي قد يؤدي إلى قيام المهاجم عن بُعد بسرقة البيانات الشخصية والسجلات الشخصية بما في ذلك السجلات المالية، كما يمكن أن يؤدي أيضًا إلى قيام المهاجم بالسيطرة على نظام الجهاز دون إذن وتثبيت البرامج الضارة والمزيد.

وأوضحت الشركة أنه لكي يتم مهاجمة الجهاز، يجب على المستخدم التفاعل مع موقع ويب مزيف، حيث تقول آبل إنها تدرك أن هذا الخلل تم استغلاله بنشاط على أجهزة Mac التي تعمل بمعالجات Intel، فقد قامت آبل بإصلاح المشكلة من خلال عمليات فحص محسنة.

CVE-2024-44309 هو خلل في محرك متصفح مفتوح المصدر WebKit، و مع هذه المشكلة، يمكن أن تتأثر الأجهزة التي تعالج محتوى الويب الضار بهجوم نصوص برمجية عبر المواقع.

مخاطر الخلل الأمنى فى برامج هواتف آيفون؟



ويضع هذا النوع من الهجوم نصوصًا ضارة في صفحات الويب التي يشاهدها مستخدمون آخرون، كما هو الحال مع الثغرة الأمنية الأخرى.

وتقول آبل إنها تدرك أن هذا الخلل تم استغلاله بنشاط على أنظمة Mac التي تعمل بمعالجات Intel، حيث تم معالجة مشكلة إدارة ملفات تعريف الارتباط من خلال تحسين إدارة الحالة.



كما أكدت آبل، أن الأجهزة التالية تلقت التحديث ويجب تثبيته وهي iPhone XS والإصدارات الأحدث، وiPad Pro مقاس 13 بوصة، وiPad Pro مقاس 12.9 بوصة من الجيل الثالث والإصدارات الأحدث، وiPad Pro مقاس 11 بوصة من الجيل الأول والإصدارات الأحدث، وiPad Air من الجيل الثالث والإصدارات الأحدث، وiPad من الجيل السابع والإصدارات الأحدث، وiPad mini من الجيل الخامس والإصدارات الأحدث، حيث سيتم تثبيت iPadOS 18.1.1 على الأجهزة التي تحتوي على هذه الطرز من iPad.