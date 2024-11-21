شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الحاسوب العملاق الصينى "تيانخه" يتصدر تصنيف "جرين جراف 500 للبيانات الضخمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز الوطني للحواسيب العملاقة في بلدية تيانجين بالصين، إن الجيل الجديد من الحاسوب العملاق الصيني "تيانخه" فاز بالمركز الأول فى أحدث إصدار لتصنيف "جرين جراف 500 للبيانات الضخمة.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الخميس، أن " جرين جراف 500"، الذي صدر لأول مرة في عام 2010، هو القائمة الدولية الأكثر موثوقية لتقييم أداء حساب الرسوم البيانية للحواسب العملاقة وتصنف القائمة أداء وكفاءة استخدام الطاقة لدى الحواسيب العملاقة في جميع أنحاء العالم لتشغيل الرسوم البيانية الكبيرة باستخدام مقياس أداء يسمى MTEPS/W، والذي يمثل مليون حافة متقاطعة في الثانية لكل وات.

وأشارت إلى أن تصدر الجيل الجديد من الحاسوب العملاق "تيانخه" فئة البيانات الضخمة في تصنيف "جراف جرين 500" بـ6320.24 MTEPS/W.. وكانت آخر مرة تصدر فيها "تيانخه" القائمة في يوليو 2021.

بدروره قال "منج شيانج في"، كبير العلماء في المركز الوطني للحواسيب العملاقة في بلدية تيانجين، إن المرتبة الأولى تعني أن الحاسوب العملاق "تيانخه" حقق اختراقات دولية في التعامل مع تحليل البيانات المعقدة وسيوفر دعما رئيسيا لتعزيز تطوير تقنيات الجيل الجديد الذكية ومع الطلب المتزايد على تحليل البيانات واسعة النطاق، أصبحت الحوسبة البيانية ركيزة مهمة للبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وبالتالي أصبحت مجالا بحثيا هاما في جميع أنحاء العالم.