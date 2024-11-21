شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى ذكرى اختراعه.. ما هو الفونوغراف الذى أحدث ثورة فى تكنولوجيا الصوت والان مع تفاصيل الخبر

الحاكي أو الفونوغراف أو الفُنُكراف أو الجرامافون هو أول جهاز استخدم لتسجيل واستعادة الصوت اخترعه الأمريكي توماس إديسون في عام 1877 اشتهر اسمه بالفونوغراف وفقًا للنقل الحرفي من كلمة فونوغراف ومعناها الكاتب الصوتي مشتقة من اليونانية ، ويحل اليوم الـ 21 من نوفمبر الذكرى السنوية لاختراع إديسون الفونوغراف الذى تم اختراعه قبل 143 عاما.

وقد تمكن جهاز أديسون من إحداث ثورة في تكنولوجيا الصوت، إذ كان أول جهاز لتسجيل الصوت وإعادة بثه، وأحدث نقطة تحول فارقة في صناعة الموسيقى، واستخدم في مجالات عديدة كالتعليم والترفيه والأغراض المكتبية وحفظ الذكريات العائلية.

وعن طريقة استخدام، تمكن من تسجيل صوت على أسطوانة معدنية صغيرة ملفوفة داخل رقيقة من الصفيح، ثم أعاد ترديد الصوت مرة ثانية ، وكانت الأسطوانة تدور على محور، وفوق الأسطوانة وضعت إبرة ملحقة بحاجز غشائى لقرص هزاز، وكانت هذه الاهتزازات تمكن الإبرة من عمل نقرات رقيقة على الأسطوانة الدائرة.

ولاستعادة الصوت، يتم وضع إبرة ملحقة بحاجز غشائى على الأسطوانة، وأثناء دوران الأسطوانة، يسبب الضغط على الرقيقة فى اهتزاز الإبرة والحاجز الغشائي ، وهذه الاهتزازات تُحدث أصواتًا تشابه تقريبًا الصوت الأصلى.

وحقق إديسون من ذلك الاختراع شهرة واسعة، وللتوالى بعد ذلك العديد من الاختراعات لدرجة أنه أصبح رابع أكثر مخترع إنتاجًا، فكان يمتلك 1093 براءة اختراع أمريكية، إلى جانب العديد من البراءات فى فرنسا وألمانيا.



