شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصاروخ الحامل الصينى "لونج مارش-10" يجتاز بنجاح اختبار انفصال السطح الانسيابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكملت سلسلة الصواريخ الحاملة الصينية من طراز "لونج مارش-10" اختبار انفصال السطح الانسيابي، والذي قيم بشكل كامل مسائل في مجالات مثل التصميم وهيكل الاتصال واستراتيجية الانفصال.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم الخميس، عن الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا إطلاق المركبات، مطور هذه السلسلة من الصواريخ الحاملة، أن السطح الانسيابي انفصل بسلاسة في الوقت المخطط وفي ظل ظروف محددة مسبقا، وأن جميع المعايير التي تم اختبارها لبت متطلبات التصميم الخاصة بها وتحقق الاختبار من عقلانية التصميم وكذلك تنسيق الوصلات البينية.

وأضافت أن النتائج، أثبتت موثوقية خطة النظام بأكملها وقدمت بيانات قيمة للاختبارات اللاحقة ويعد انفصال السطح الانسيابي إجراءً رئيسيا في عملية إطلاق الصاروخ الحامل ويمثل نجاح الاختبار تقدما قويا آخر في تطوير نماذج من سلسلة الصواريخ الحاملة "لونج مارش -10" ، كما يعد السطح الانسيابي جزء مهم من مركبة الاطلاق ويوفر حماية فعالة للمركبة الفضائية لتجنب الآثار السلبية لتدفق الهواء عالي السرعة.

وخلال اختبار الانفصال، كان ارتفاع وقطر السطح الانسيابي 5 أمتار على حد سواء، وهو تكوين تم تطويره حديثا، والصواريخ الحاملة من طراز "لونج مارش-10" هي الجيل الجديد من مركبات الإطلاق المأهولة في الصين، مما سيساعد البلاد على تحقيق هدفها المتمثل في هبوط رواد الفضاء على القمر بحلول عام 2030.

كما كشفت الأكاديمية أن سلسلة "لونج مارش-10" قد اجتازت أيضا عدة اختبارات واسعة النطاق بما في ذلك اختبار نظام الطاقة للمراحل الفرعية، مشيرة إلى أنها ستواصل التحقق من تصميم كل نظام بشكل شامل.