شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق الإصدار التجريبى الرابع من iOS 18.2 والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت شركة أبل الإصدار التجريبي الرابع من iOS 18.2 للمطورين، ويمكن لأي جهاز iPhone متوافق تثبيت التحديث، ونظرًا لميزات Apple Intelligence الموجودة في الإصدار التجريبي من iOS 18.2، يجب أن يكون فقط أولئك الذين لديهم iPhone 15 Pro أو iPhone 15 Pro Max أو أي من طرز iPhone 16 الأربعة الجديدة مهتمين بالإصدار التجريبي، وذلك لأن هذه هي أجهزة iPhone الوحيدة التي تدعم مبادرة الذكاء الاصطناعي من أبل.

وفقا لما ذكره موقع Phone arena، بدأت أبل في إصدار Apple Intelligence مع الإصدار التجريبي من iOS 18.1 والإصدار المستقر من نفس الإصدار. يتضمن الإصدار التجريبي من iOS 18.2 تكامل ChatGPT مع Siri.



إذا سألت Siri سؤالاً لا يستطيع المساعد الرقمي الإجابة عليه، فسترى مربعًا في الجزء العلوي من الشاشة يسألك عما إذا كان من المقبول أن يستخدم المساعد ChatGPT لإرسال استجابة لك، والخيار الآخر هو أن تبحث Siri في الويب عن إجابة.

كما أن Image Playground جزء من iOS 18.2 beta والذي يسمح لك بإنشاء صور بأحد نمطين مختلفين، الرسوم المتحركة أو التوضيح.

على عكس Image Playground، فإن Genmoji أكثر متعة في الاستخدام، اكتب وصفًا للرمز التعبيري الذي تريد استخدامه ويمكنك إضافته إلى نص أو حفظه كملصق.

لتثبيت iOS 18.2 beta 4 على جهاز iPhone الخاص بك، تأكد من عمل نسخة احتياطية لهاتفك أولاً، ثم يمكنك الانتقال إلى الإعدادات ثم عام ثمتحديث البرنامج واتباع التعليمات، ومن المتوقع إصدار iOS 18.2 الشهر المقبل.



