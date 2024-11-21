شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمة "شتوية" على موبايلك الآيفون تحميك من تقلبات الطقس السيئ.. جربها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوى هاتفك الآيفون على ميزة هامة للغاية تمكنك من اخبارك بموعد سقوط الثلوج والتغيرات الجوية قبل أن تحدث ، حتى تتخذ الاحتياطات اللازمة لتجنبها.

ميزة هامة تمكنك من معرفة موعد سقوط الأمطار والثلوج في هاتفك الآيفون

و هناك خدعة مفيدة على هاتفك الآيفون يمكن أن تتوقع موعد سقوط الثلوج، من خلال تطبيق الطقس الخاص بشركة آبل ، الذى يخبرك بسقوط الأمطار والثلوج قبل دقائق من وصولها إلى موقعك الحالي، حتى تتمكن من التخطيط وفقًا لذلك

وسوف يقوم هذا التطبيق أيضًا باختبار اتصالك عندما ينتهي الثلج، وتعد هذه الميزة جزءًا من تطبيق Apple Weather الافتراضي الموجود بالفعل على جهاز iPhone الخاص بك، والذى ستحتاج إلى تفعيله مع بداية موسم الشتاء.

كيفية إعداد التطبيق لمعرفة موعد سقوط الأمطار والثلوج :

1.للبدء، ستحتاج إلى التأكد من أن تطبيق الطقس يمكنه الوصول إلى موقعك حتى يتمكن من إعطائك التنبؤات الصحيحة.

2.يمكنك القيام بذلك عن طريق الانتقال إلى الإعدادات ثن الخصوصية والأمان ثم خدمات الموقع ثم الطقس.

3.اختر دائمًا، وقم بتشغيل الموقع الدقيق.

4.توجه إلى تطبيق الطقس، وحدد زر القائمة الموجود في الركن الأيمن السفلي، وهو الزر الذي يشبه ثلاث نقاط.

5. اضغط على أيقونة القائمة في الجزء العلوي الأيمن (الرمز الذي يحتوي على ثلاث نقاط داخل دائرة).

6.انتقل إلى الإخطارات، من المفترض أن تشاهد قسمًا يسمى الموقع الحالي، والذي يحتوي على خيارين أسفله يسمى الطقس القاسي وهطول الأمطار في الساعة التالية، قم بتشغيل الاثنين، كلاهما مفيد للغاية ولكن تحذيرات هطول الأمطار في الساعة التالية هي التي تفي بالغرض في تنبيهات الطقس الثلجي.



