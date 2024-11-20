شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الآن أصبح لدى برنامج Gemini AI ذاكرة.. كيف تستفيد منها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في فبراير، أعلنت OpenAI أن ChatGPT سيحصل على ميزة ذاكرة تسمح له بتذكرك ودردشاتك السابقة معه، واليوم، أصدرت Google شيئًا مشابهًا جدًا لبرنامج Gemini.

يمكنك الآن أن تطلب من Gemini أن يتذكر اهتماماتك وتفضيلاتك، مما يساعد برنامج الدردشة الآلي على تقديم "استجابات أكثر إفادة وارتباطًا، ومصممة خصيصًا لتناسب احتياجاتك"، وفقًا لملاحظات الإصدار الرسمية من Google.

ويمكنك مشاركة الأشياء التي تريد أن يتذكرها إما من خلال محادثة طبيعية أو على صفحة المعلومات المحفوظة المخصصة، حيث يمكنك دائمًا عرض أو تحرير أو حذف أى شيء شاركته مع Gemini، سيخبرك Gemini متى استخدم معلوماتك المحفوظة.

لكن هذا متاح حاليًا باللغة الإنجليزية فقط مع Gemini Advanced كجزء من خطة Google One AI Premium، إذا اخترت استخدام هذه الميزة، فإن Google تعدك بالحصول على "نتائج أكثر اتساقًا ويمكن التنبؤ بها دون تكرار نفس التفاصيل".