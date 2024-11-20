شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يشهد العالم تفكيك جوجل؟.. بيع كروم بـ 20 مليار دولار قد يعيد تشكيل سوق التكنولوجيا .. وزارة العدل الأمريكية تسعى لكسر احتكار البحث .. والشركة ترفض القرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يصل سعر متصفح كروم التابع لشركة ألفابت إلى 20 مليار دولار، إذا وافق القاضي على اقتراح وزارة العدل ببيع الشركة، في ما سيكون بمثابة حملة صارمة تاريخية على واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.

وستطلب الوزارة من القاضي، الذي حكم في أغسطس بأن جوجل احتكرت سوق البحث بشكل غير قانوني، تدابير تتعلق بالذكاء الاصطناعي ونظام تشغيل الهواتف الذكية أندرويد، وفقًا لأشخاص مطلعين على الخطط.

ويخطط مسؤولو مكافحة الاحتكار، إلى جانب الولايات التي انضمت إلى القضية، أيضًا للتوصية يوم الأربعاء بأن يفرض القاضي الفيدرالي أميت ميهتا متطلبات ترخيص البيانات، وفقًا للأشخاص الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم لمناقشة مسألة سرية.

وإذا قبل ميهتا المقترحات، فسيكون لديه القدرة على إعادة تشكيل سوق البحث عبر الإنترنت وصناعة الذكاء الاصطناعي الناشئة، وقد تم رفع القضية في عهد إدارة ترامب الأولى واستمرت في عهد الرئيس جو بايدن، إنها تمثل الجهد الأكثر عدوانية للسيطرة على شركة تكنولوجيا منذ أن سعت واشنطن دون جدوى إلى تفكيك شركة مايكروسوفت، قبل عقدين من الزمن.

إن امتلاك متصفح الويب الأكثر شهرة في العالم هو مفتاح أعمال إعلانات Google، تتمكن الشركة من رؤية نشاط المستخدمين المسجلين، واستخدام هذه البيانات لاستهداف العروض الترويجية بشكل أكثر فعالية، والتي تولد الجزء الأكبر من إيراداتها.

كما تستخدم Google Chrome لتوجيه المستخدمين إلى منتج الذكاء الاصطناعي الرائد، Gemini، والذي لديه القدرة على التطور من روبوت الإجابة إلى مساعد يتبع المستخدمين في جميع أنحاء الويب.

وقال مانديب سينغ، المحلل في بلومبرج إنتليجنس، إنه في حالة إتمام عملية البيع، فإن قيمة كروم ستبلغ "ما لا يقل عن 15 مليار دولار - 20 مليار دولار ، نظرًا لوجود أكثر من 3 مليارات مستخدم نشط شهريًا".

وزارة العدل تسعى لكسر احتكار البحث

وقال بوب أودونيل من شركة TECHnalysis Research إن السعر الذي يرغب المشترون المحتملون في دفعه قد يعتمد على قدرتهم على ربط كروم بخدمات أخرى، وقال "إنه ليس قابلاً للربح بشكل مباشر"، "إنه بمثابة بوابة لأشياء أخرى. ليس من الواضح كيف تقيس ذلك من منظور توليد الإيرادات البحتة".

وقالت لي آن مولولاند، نائبة رئيس الشؤون التنظيمية في جوجل، إن وزارة العدل "تواصل دفع أجندة جذرية تتجاوز بكثير القضايا القانونية في هذه القضية". وأضافت أن "الحكومة تضع إصبعها على الميزان بهذه الطرق من شأنها أن تلحق الضرر بالمستهلكين والمطورين والقيادة التكنولوجية الأمريكية في اللحظة التي تشتد الحاجة إليها".

انتشار كروم

وقال الأشخاص إن منفذي مكافحة الاحتكار يريدون من القاضي أن يأمر جوجل ببيع كروم لأنه، باعتباره المتصفح الأكثر استخدامًا على مستوى العالم، يمثل نقطة وصول رئيسية يستخدم من خلالها العديد من الأشخاص محرك البحث الخاص به.

وأضاف الأشخاص أن الحكومة لديها خيار أن تقرر ما إذا كان بيع كروم ضروريًا في وقت لاحق إذا لم تخلق بعض الجوانب الأخرى للعلاج سوقًا أكثر تنافسية. يتحكم متصفح كروم في حوالي 61 في المائة من السوق في الولايات المتحدة، وفقًا لـ StatCounter، وهي خدمة تحليل حركة المرور على الويب.

والتقى محامو الحكومة مع عشرات الشركات على مدى الأشهر الثلاثة الماضية أثناء إعدادهم للتوصية. وقال الأشخاص إن الولايات لا تزال تفكر في إضافة بعض المقترحات وقد تتغير بعض التفاصيل، وقال الأشخاص إن مسؤولي مكافحة الاحتكار تراجعوا عن خيار أكثر صرامة كان من شأنه أن يجبر جوجل على بيع أندرويد.

جوجل تستعد لمهزلة مكافحة الاحتكار: التوقعات القانونية

وقال إريك شميت، الرئيس التنفيذي السابق لشركة جوجل، على قناة سي إن بي سي، إن فائدة كروم، الذي لا تفرض جوجل عليه رسومًا مباشرة، تكمن جزئيًا في الراحة التي يوفرها للمستخدمين، من خلال جعل تجربتهم مع منتجات جوجل أكثر سلاسة. "إن تفكيك هذه الشركات لن يعالج بشكل أساسي الإزعاج الذي تشعر به معهم".

وقالت جوجل في منشور على مدونتها أنه إذا امتلكت شركات أخرى كروم، فلن يكون لديها الحافز للاستثمار بكثافة فيه أو الاحتفاظ به مجانًا، ومن المرجح أن تضطر إلى تغيير نموذج عملها.

استئناف جوجل

جاء حكم ميهتا في أغسطس بأن جوجل انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار في كل من سوق البحث عبر الإنترنت وإعلانات البحث النصية بعد محاكمة استمرت 10 أسابيع في العام الماضي، وقالت الشركة إنها تخطط للاستئناف.

حدد القاضي جلسة استماع لمدة أسبوعين في أبريل بشأن التغييرات التي يجب على Google إجراؤها لمعالجة السلوك غير القانوني وتخطط لإصدار حكم نهائي بحلول أغسطس 2025، وقال الأشخاص إن الوكالة والولايات استقرت على التوصية بإلزام Google بترخيص النتائج والبيانات من محرك البحث الشهير الخاص بها ومنح مواقع الويب المزيد من الخيارات لمنع استخدام محتواها بواسطة منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Google.

وقال الأشخاص إن المنتجات الأخرى، بما في ذلك البحث ومتجر تطبيقات الهاتف المحمول Google Play، والتي تُباع الآن كحزمة، كما أنهم مستعدون للسعي إلى الحصول على شرط مفاده أن تشارك Google المزيد من المعلومات مع المعلنين وتمنحهم المزيد من التحكم في مكان ظهور إعلاناتهم.

وأدرج محامون من وزارة العدل والمدعون العامون للولاية كل هذه الخيارات في ملف أولي في أكتوبر، بالإضافة إلى حظر نوع العقود الحصرية التي كانت في قلب القضية ضد Google.

وإذا حدث ذلك، فإن الانفصال القسري سيعتمد أيضًا على إيجاد مشترٍ مهتم. أولئك الذين يمكنهم تحمل تكاليف العقار وقد يرغبون فيه، مثل Amazon.com Inc.، يواجهون أيضًا تدقيقًا لمكافحة الاحتكار قد يمنع مثل هذه الصفقة الضخمة.

قال سينغ في رسالة بالبريد الإلكتروني: "وجهة نظري هي أن هذا غير مرجح للغاية". لكنه أضاف أنه قد يرى مشتريًا مثل OpenAI، صانع روبوت الدردشة للذكاء الاصطناعي ChatGPT. "سيمنحها ذلك التوزيع وأعمال الإعلانات لاستكمال اشتراكات روبوت الدردشة للمستهلكين".

قالت إيفلين ميتشل وولف، محللة الإعلانات الرقمية والإعلام في إي ماركتر، إن الاندماج مع شركة ذكاء اصطناعي مقرها الولايات المتحدة قد يمر بسهولة أكبر من التدقيق الحكومي مقارنة بشركة عملاقة أخرى في مجال التكنولوجيا. "من الممكن أن توافق الحكومة على ذلك كوسيلة لإعطاء الأولوية لابتكار الذكاء الاصطناعي وموقف الولايات المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي على المسرح العالمي".

نظرة عامة على الذكاء الاصطناعي

تعرض جوجل الآن إجابات تعتمد على الذكاء الاصطناعي في أعلى صفحات البحث الخاصة بها تحت عنوان "نظرة عامة على الذكاء الاصطناعي". في حين يمكن لمواقع الويب اختيار عدم استخدام معلوماتها بواسطة جوجل لإنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي، إلا أنها لا تستطيع تحمل خيار عدم الاشتراك في النظرة العامة لأن ذلك من شأنه أن يخاطر بدفعها إلى أسفل في نتائج البحث، مما يجعل من الصعب الوصول إلى عملائها.

اشتكى ناشرو مواقع الويب من أن الميزة تقلل من حركة المرور ودولارات الإعلان لأن المستخدمين نادرًا ما ينقرون لمعرفة البيانات المستخدمة لتشغيل هذه النتائج، وفي وقت سابق: البحث بالذكاء الاصطناعي من جوجل يمنح المواقع خيارًا صعبًا: مشاركة البيانات أو الموت

فيما يتعلق بترخيص البيانات، تخطط جهات إنفاذ مكافحة الاحتكار لاقتراح خيارين: أن تبيع جوجل بيانات "النقر والاستعلام" الأساسية وتقوم أيضًا بنشر نتائج البحث الخاصة بها بشكل منفصل، وفقًا للأشخاص.

تبيع الشركة حاليًا نتائج بحث مشتركة، ولكن مع قيود، مثل منع استخدامها على الهاتف المحمول. إن إجبار جوجل على نشر نتائج بحثها من شأنه أن يسمح لمحركات البحث المنافسة والشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي بتحسين جودتها بسرعة، في حين أن موجز البيانات من شأنه أن يسمح للآخرين ببناء فهرس البحث الخاص بهم.