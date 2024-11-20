شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحذير هام من آبل لمستخدميها.. هذه الخدمة تتوقف فى 18 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركة آبل، بعض التحذيرات حول توقف عمل مزامنة إشارات Safari المرجعية عبر iCloud ، وذلك على بعض الإصدارات الأقدم من نظام التشغيل iOS، اعتبارًا من 18 ديسمبر 2024.

موعد توقف الاحتياطي على iCloud للإصدرات الأقدم

وأكدت آبل، أنه بدءاً من هذا التاريخ لن تتمكن أجهزة iPhone وiPad التي تعمل بنظام التشغيل iOS 8 أو الإصدارات الأقدم من النسخ الاحتياطي على iCloud، فضلا عن بعض التقارير التي تفيد بأن هذا التغيير يمتد إلى بعض الوظائف الرئيسية في Safari.



ويعد التغيير في النسخ الاحتياطية على iCloud مزعجًا بدرجة كافية، بحيث سيحتاج المستخدمون الذين لديهم هذه الأجهزة إلى إيجاد طرق بديلة لعمل نسخة احتياطية من بياناتهم، مثل استخدام جهاز كمبيوتر أو محرك أقراص ثابت خارجي.

كما سيتم حذف النسخ الاحتياطية الموجودة على الأجهزة غير المدعومة من السحابة، لذا من المهم اتخاذ إجراء قبل هذا التاريخ إذا كنت تريد الحفاظ على بياناتك.

وتجرى آبل، تغييرات على مزامنة الإشارات المرجعية في Safari، فلن تقوم الأجهزة التي تعمل بإصدارات أقدم من iOS 11 أو macOS Sierra 10.12.5 بمزامنة إشارات Safari المرجعية عبر iCloud، وهذا يعني أن أي إشارات مرجعية جديدة تقوم بإنشائها على هذه الأجهزة لن تتم مزامنتها مع أجهزتك الأخرى، والعكس صحيح.

على الرغم من أنك لن تفقد إشاراتك المرجعية الحالية، إلا أنه لا يزال يمثل إزعاجًا لأولئك الذين يعتمدون على iCloud لتحديث إشاراتهم المرجعية عبر جميع أجهزتهم.



أما بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون تحديث أجهزتهم إلى إصدار مدعوم، ستوفر Apple إشارات Safari المرجعية على iCloud.com،حيث يعد هذا بديلاً مرحبًا به، ولكنه ليس ملائمًا مثل مزامنة إشاراتك المرجعية تلقائيًا عبر جميع أجهزتك.



ومن المرجح أن تؤثر هذه التغييرات على عدد كبير من المستخدمين، حيث تم إصدار iOS 8 في عام 2014 وتم إصدار macOS Sierra في عام 2016، ولا يزال العديد من الأشخاص يستخدمون الأجهزة القديمة، إما كجهاز أساسي أو كجهاز احتياطي.

و من المهم أن تكون على دراية بهذه التغييرات حتى تتمكن من اتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على بياناتك والتأكد من إمكانية الوصول إلى إشاراتك المرجعية. لقد كان iCloud جزءًا لا يتجزأ من نظام Apple البيئي منذ طرحه في عام 2011، مما يسمح للمستخدمين بعمل نسخة احتياطية لبياناتهم ومزامنتها عبر أجهزة متعددة بسلاسة.