شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أفضل 5 مميزات جديدة فى Android 16.. للمطورين فقط حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفرت جوجل نسخة Android 16 للمطورين حاليا، وهو ما يجعل الكثيرين قد يتسائلون عما هو الجديد وما الذي قد يثير حماسك كلما انتقل هذا إلى الإصدار التجريبي، وبحسب موقع droid-life الامريكى، فقد تم تجربة هذا النظام على Pixel 9 Pro وPixel 9 Pro Fold، وفيما يلى أبرز مميزاته

Android 16 هو "Baklava"

اقترح تقرير صدر قبل شهرين أن Android 16 سيحمل الاسم الرمزي "Baklava" داخل جوجل وهذا مؤكد الآن، فإذا توجهت إلى منطقة الإعدادات الخاصة بإصدار Android 16 DP1 الأول، فسترى اسم "Baklava" هناك حيث سيظهر في النهاية "Android 16".



Baklava

مشاركة الصوت عادت من معاينة 15 السابقة

تم رصد ميزة مشاركة الصوت هذه لأول مرة في Android 15 DP2 ثم لم تصل إلى Android 15 المستقر، كما أنها ليست في أي من إصدارات Android 15 QPR، ولكنها ظهرت في إصدار Android 16 DP1 الأول هذا، لذلك فهل سنراها تظهر رسميًا عندما يصبح Android 16 مستقرًا في الربع الثاني من العام المقبل؟

وتعد مشاركة الصوت هي ميزة Bluetooth تتيح لأجهزة Bluetooth LE Audio الاقتران بجهازك أثناء تشغيل الوسائط، أنت في الأساس تبث إشارة يمكن للآخرين الاتصال بها، وهو أمر رائع نوعًا ما.



Audio sharing

قامت Google بتحسين صفحة الإعدادات الخاصة بها بعض الشيء من خلال وضع اسم جهازك وكلمة المرور جاهزين، مع تبديل لتحسين التوافق مع بعض أنواع الأجهزة، مثل أجهزة السمع.

ميزة الأوضاع الجديدة

تعد ميزة الأوضاع الجديدة التي تم تقديمها لأول مرة في Android 15 QPR2 واحدة من المميزات التى كانت من المنتظر ان تظهر في اندرويد 15، ولكن بسبب الإطار الزمني للإصدار لذلك، فقد ينتهي به الأمر أيضًا إلى أن يكون ميزة Android 16.

بالنسبة لأولئك الذين فاتهم الأمر، تستبدل Google وضع عدم الإزعاج (DND) بمنطقة أوضاع، حيث يمكنك في الأساس إنشاء أنواع متعددة من الأوضاع للتبديل السريع إليها، بعض الأمثلة هي وضع وقت النوم، لوضع عدم الإزعاج المعتاد، للألعاب، ثم أي وضع مخصص آخر قد تحتاجه.

وتعمل ميزة الأوضاع الجديدة هذه أيضًا على تبديل مربع الإعدادات السريعة من تبديل عدم الإزعاج إلى زر أوضاع يظهر جميع أوضاعك، حيث إنه نوع من التخفيض، لأن تشغيل عدم الإزعاج أصبح الآن إجراءً بنقرتين.

- التخلص من الاشعارات

مثل ميزة مشاركة الصوت أعلاه، هناك ميزة أخرى تعود من معاينات Android 15 وهي تهدئة الإشعارات، حيث تم رصد هذا الإعداد لأول مرة في Android 15 DP1، وهو موجود في الإعدادات> الإشعارات وهو موجود لمحاولة منع التطبيق من إرسال عدد كبير جدًا من الإشعارات إليك خلال فترة زمنية قصيرة.

في الوصف الموضح أعلاه، تقول Google أنه عند تشغيل تهدئة الإشعارات، فإنه سيخفض مستوى صوت جهازك ويقلل من التنبيهات لمدة تصل إلى دقيقتين إذا رأى "العديد" من الإشعارات في وقت قصير، وستظل هذه الإشعارات تظهر على هاتفك، فقط في ظل الإشعارات بدلاً من خلال رنين كبير وصاخب كما هو الحال عادةً.

مشاركة WiFi أصبحت أكثر جاذبية الآن

انظر إلى تصميم رمز الاستجابة السريعة الجديد اللطيف الذي يظهر عند مشاركة شبكة WiFi الخاصة بك مع شخص ما، إنه لطيف للغاية.



Baklava