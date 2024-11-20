شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الحكومة البريطانية ستستدعى إيلون ماسك كجزء من تحقيق وسائل التواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن تطلق الحكومة البريطانية تحقيقًا برلمانيًا في دور وسائل التواصل الاجتماعي في أعمال الشغب الصيفية، وخاصة حول استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، حسبما ذكرت صحيفة الجارديان، وكجزء من ذلك، يرغب أعضاء البرلمان في استجواب مالك X إيلون ماسك، إلى جانب كبار المسؤولين التنفيذيين من Meta وTikTok، كجزء من تحقيق لجنة العلوم والتكنولوجيا المختارة في مجلس العموم حول وسائل التواصل الاجتماعي.

قال رئيس اللجنة المختارة من حزب العمال، تشي أونوراه، "[ماسك] لديه آراء قوية للغاية بشأن جوانب متعددة من هذا الأمر". "أود بالتأكيد الحصول على فرصة لاستجوابه لمعرفة ... كيف يوفق بين ترويجه لحرية التعبير وترويجه للمعلومات المضللة الصرفة، [ستصل اللجنة] إلى حقيقة الروابط بين خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي التوليدي وانتشار المحتوى الضار أو الكاذب".

وتنظر الحكومة في استخدام صور مزيفة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي غالبًا ما تحتوي على محتوى معادٍ للإسلام، والتي تم مشاركتها على نطاق واسع في منشورات وسائل التواصل الاجتماعي على Facebook وX، ربما أشعلت مثل هذه المنشورات أعمال شغب في أغسطس الماضي والتي وقعت بعد مقتل ثلاث تلميذات. كما يبحث أعضاء البرلمان في نماذج الأعمال التكنولوجية الكبرى التي "تشجع انتشار المحتوى الذي يمكن أن يضلل ويضر".

وانتقد ماسك، الذي قد يكون له دور كبير في الحكومة الأمريكية في عهد الرئيس القادم ترامب، حكومة المملكة المتحدة ومن غير المرجح أن يحضر. خلال أعمال الشغب في أغسطس، قال: "الحرب الأهلية أمر لا مفر منه"، وصرح يوم الاثنين أن "بريطانيا تسير على خطى ستالين".

في ديسمبر، ستنشر الهيئة التنظيمية البريطانية Ofcom قواعد جديدة كجزء من قانون السلامة عبر الإنترنت، مع اللوائح الجديدة، من المرجح أن تُجبر منصات التواصل الاجتماعي على منع انتشار المواد غير القانونية مثل مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال وأنشطة الاستطلاع التي قد تثير العنف، ثم يُطلب من شركات مثل X وFacebook إزالة أي مواد غير قانونية.