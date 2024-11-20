شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح أندرويد 16 للمستخدمين.. من يمكنه الحصول عليه؟ والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت جوجل عن أول نظرة على أندرويد 16، هذا الإصدار المبكر المسمى Developer Preview، متاح الآن، ولكن قبل أن تتحمس كثيرًا، فهو ليس مخصصًا للمستخدمين العاديين حتى الآن.

بدلاً من ذلك، فهو مخصص لمطورى التطبيقات الذين يحتاجون إلى اختبار تطبيقاتهم بالميزات والتحديثات الجديدة قبل الإصدار الرسمى، وذلك لأنه عندما يتم طرح أندرويد 16 بالكامل فى عام 2025، تريد جوجل التأكد من أن جميع تطبيقاتك المفضلة تعمل بسلاسة، وهذا يعنى أداءً أكثر سلاسة، وأخطاء أقل، وميزات جديدة رائعة تنتظرك عندما يتوفر أخيرًا.

تعتبر النسخة التجريبية للمطورين بمثابة نسخة تجريبية من نظام التشغيل Android 16 يمكن للمطورين استخدامها لجعل تطبيقاتهم تعمل بسلاسة مع الميزات والتحديثات الجديدة، ولم تصبح النسخة جاهزة للمستخدمين العاديين بعد، بل إن هذه النسخة مخصصة للمطورين لاختبارها وإبداء الملاحظات.

جوجل تخطط لتحديثين رئيسيين لنظام أندرويد في عام 2025

أولها الربع الثاني من عام 2025: الإصدار الرئيسي مع التحديثات الرئيسية والميزات الجديدة والتغييرات المحتملة التي قد تؤثر على التطبيقات.

والثانى الربع الرابع من عام 2025: تحديث أصغر سيضيف بعض الميزات وإصلاحات الأخطاء دون تغيير طريقة عمل التطبيقات.

ما الجديد فى أندرويد 16؟

يمكن لتطبيقات اختيار الصور المضمنة

الآن تضمين أداة اختيار صور مدمجة لمساعدة المستخدمين على اختيار الصور ومقاطع الفيديو دون منحهم حق الوصول إلى معرض الصور بالكامل، وهذا من شأنه أن يحافظ على الأمور أكثر أمانًا وخصوصية.

- الوصول إلى السجلات الصحية

تتيح ميزة جديدة للتطبيقات الوصول إلى السجلات الطبية بموافقة المستخدم، ولا تزال هذه الميزة قيد الاختبار وتستهدف مطوري تطبيقات الرعاية الصحية.

صندوق حماية الخصوصية

تواصل Google تحسين الخصوصية من خلال نظام يحد من كيفية جمع التطبيقات لبيانات المستخدم ومشاركتها، وهذا يضمن حماية معلوماتك الشخصية.

- اختبار التطبيقات بشكل أسهل

يستطيع المطورون الآن اختبار ميزات Android الجديدة دون القلق بشأن تعطل تطبيقاتهم، وقد قدمت Google أدوات للمساعدة في اختبار التحديثات للإصدارات الرئيسية والثانوية بشكل منفصل.

من يمكنه استخدام Android 16 الآن؟

في الوقت الحالي، يمكن لمطوري التطبيقات فقط الوصول إلى النسخة التجريبية من Android 16 Developer Preview، وسيتعين على المستخدمين العاديين الانتظار حتى صدور النسخة التجريبية، والتي من المتوقع أن تصدر في عام 2025.

كيف يمكن للمطورين الحصول على أندرويد 16؟

إذا كنت مطورًا فيمكنك تثبيت Android 16 Developer Preview من خلال:

- تنزيل صورة النظام لجهازك.

- تحميل الصورة لتثبيتها يدويًا.

- استخدام Android Studio (أداة مطوري Google) لاختبار تطبيقك بالميزات الجديدة.

- بمجرد التثبيت، ستصل التحديثات المستقبلية تلقائيًا

تم تصميم Android 16 لجعل الهواتف الذكية أسرع وأكثر أمانًا وسهولة في الاستخدام ، يعني اختبار المطورين لتطبيقاتهم الآن عددًا أقل من الأخطاء وتجربة تطبيقات أفضل للجميع عند إصدار الإصدار النهائي.

بالنسبة للمستخدمين العاديين، سيتسنى لك استكشاف ميزات Android 16 في عام 2025 كجزء من برنامج Android Beta Program ، وفي الوقت الحالي، يساعد المطورون في تحديد الشكل الذي سيبدو عليه الإصدار النهائي ، ترقبوا تطورات Android 16.