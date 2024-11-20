شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحسن أداء جهاز الكمبيوتر الخاص بك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الحفاظ على جهاز الكمبيوتر في حالة جيدة أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق أقصى استفادة من استخدامك اليومي، سواء كنت تستخدمه للعمل أو الألعاب أو حتى التصفح، فإن تحسين أداء جهاز الكمبيوتر يمكن أن يجعل تجربتك أكثر سلاسة، لذلك في هذا المقال، سنستعرض خمس خطوات بسيطة لتحسين أداء جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

1. إزالة البرامج غير الضرورية

قد تكون هناك برامج مثبتة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك لم تعد تستخدمها أو لم تعد تحتاج إليها، هذه البرامج قد تكون تعمل في الخلفية وتستهلك من موارد الجهاز، لذا من الأفضل إزالتها:

- افتح قائمة "إضافة أو إزالة البرامج" في إعدادات الجهاز

- قم بإلغاء تثبيت البرامج التي لا تحتاج إليها

- تأكد من إزالة جميع الملفات المتبقية بعد إلغاء التثبيت

2. تحديث نظام التشغيل والبرامج

تحديث نظام التشغيل والبرامج المثبتة يمكن أن يحسن من أداء الجهاز ويضمن تشغيله بشكل آمن وسلس:

- قم بزيارة إعدادات التحديثات على جهازك

- تأكد من تنزيل وتثبيت جميع التحديثات المتاحة

- لا تنسَ تحديث المتصفح وبرامج مكافحة الفيروسات أيضًا

3. إدارة بدء التشغيل

بعض البرامج تبدأ تلقائيًا مع تشغيل الجهاز مما يؤثر على سرعة بدء التشغيل، يمكنك تقليل هذه البرامج لتسريع جهاز الكمبيوتر:

- اضغط على Ctrl + Shift + Esc لفتح إدارة المهام

- انتقل إلى علامة التبويب "بدء التشغيل"

- قم بتعطيل البرامج غير الضرورية من بدء التشغيل التلقائي

4. تنظيف القرص الصلب

تنظيف القرص الصلب من الملفات المؤقتة والغير ضرورية يساعد على تحرير مساحة ويحسن من أداء الجهاز:

- استخدم أداة "تنظيف القرص" المدمجة في الويندوز

- احذف الملفات المؤقتة وسجل التصفح

- فكر في استخدام برامج متخصصة مثل CCleaner لتنظيف أعمق

5. ترقية الذاكرة أو القرص الصلب

إذا كان جهازك لا يزال بطيئًا بعد اتباع الخطوات السابقة، فقد تحتاج إلى التفكير في ترقية المكونات المادية:

- زيادة حجم الذاكرة (RAM) يمكن أن يحسن من أداء المهام المتعددة

- تغيير القرص الصلب إلى SSD سيزيد من سرعة بدء التشغيل وفتح البرامج