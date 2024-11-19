شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح خدمة المراسلة الصوتية عبر Google Chat فى حسابات Gmail الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

تضيف خدمة Google Chat ميزة الرسائل الصوتية لحسابات Gmail الشخصية بعد إطلاقها على Workspace في وقت سابق من هذا العام، حيث تتيح لك هذه الميزة الجديدة إرسال رسائل صوتية إلى الأصدقاء والعائلة مباشرة من صندوق الوارد في Gmail، ولكن مع وجود العديد من تطبيقات الدردشة من جوجل، قد تتساءل ما هو Google Chat بالضبط، وكيف يختلف عن التطبيقات الأخرى؟

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، فإن Google Chat عبارة عن منصة اتصال تتيح لك إرسال الرسائل وإجراء مكالمات الفيديو ومشاركة الملفات مع مستخدمين آخرين.

يمكنك استخدام Google Chat لإجراء محادثات فردية أو محادثات جماعية، فهو مدمج في Gmail، لذا يمكنك الوصول إليه بسهولة من صندوق الوارد الخاص بك.

ومع هذا التحديث، يحصل تطبيق Google Chat على ميزة شائعة بالفعل في تطبيقات المراسلة الأخرى: الرسائل الصوتية.

يمكنك لاستخدامها، الضغط على أيقونة الميكروفون في الزاوية اليمنى السفلية من نافذة الدردشة، وسترى شكل موجة وعدادًا أثناء التسجيل، ويمكنك الاستماع إلى رسالتك قبل إرسالها.

كما أنه بمجرد الضغط على إرسال، سيرى المستلم شكل موجة مضمنة ويحصل على نص رسالتك بعد بضع لحظات، وتتوفر هذه الميزة على Android وiOS وإصدار الويب من Gmail.

يجعل هذا التحديث تطبيق Google Chat أكثر تنوعًا، فهو يمنحك خيارًا آخر للتواصل مع الأشخاص، والذي يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص إذا كنت في الخارج أو إذا كنت تفضل التحدث بدلاً من الكتابة.