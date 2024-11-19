شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تطلق النسخة التجريبية الثالثة من iOS 18.2 وiPadOS 18.2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختبر آبل الآن الإصدارات التجريبية الثالثة من iOS 18.2 و iPadOS 18.2 مع المطورين،بعد إصدار iOS 18.1، فقد تم طرح الإصدار التجريبي الثالث للمطورين من iOS 18.3 قبل الإصدار العام المتوقع في ديسمبر.



و يركز هذا التحديث على إصلاحات الأخطاء والميزات الجديدة لتحسين تجربة المستخدم عبر تطبيقات مثل Photos وTV، بالإضافة إلى الوظائف الموسعة مع Apple Intelligence.

أهم التحديثات في إصدار iOS 18.3 من آبل

و وفقًا لتقرير صادر عن MacRumors، تتضمن التحديثات الأكثر أهمية في هذا الإصدار التجريبي تحسينات على مشغل الفيديو في تطبيق Photos، وشريط تنقل قابل للتخصيص في تطبيق TV على iPadOS، وتحكمًا موسعًا في زر التحكم في الكاميرا، وإضافة وظائف لطرازات آيفون الأحدث.

ميزات iOS 18.2

من أهم هذه المزايا أنه يشمل تحديث في تطبيق Photos، الذى تم إعادة تصميمه مع iOS 18، ولكن لم يكن جميع المستخدمين سعداء بالتغييرات الأولية، و ردًا على تعليقات المستخدمين هذه، تقدم النسخة التجريبية الثالثة من iOS 18.2 ترقية جديدة لتطبيق الصور، والتي من المفترض أنها ستوسع مشغل الفيديو وتقلل من الحدود السميكة التي كانت تحيط بالفيديوهات سابقًا.

إعداد جديد للتحكم في الكاميرا

يقدم أحدث إصدار تجريبي من iOS 18.2 إعدادًا مطورًا للتحكم في الكاميرا لمستخدمي iPhone 16، فسيجد المستخدمون، ضمن إعدادات العرض والسطوع، مفتاح تبديل "طلب تشغيل الشاشة"، والذي عند تنشيطه، سيقيد استخدام الزر فقط عندما تكون شاشة iPhone قيد التشغيل، كما يمكن للمستخدمين أيضًا تعطيل هذه الميزة، مما يسمح للزر بالعمل حتى عندما تكون الشاشة مغلقة.

أيقونات CarPlay المعاد تصميمها

مع iOS 18.2 beta 3، قامت آبل أيضًا بتحديث أيقونات تطبيق Climate and Media لـ CarPlay، بحيث سيظهر المظهر المستقر أيضًا في المركبات المستقبلية التي تدعم CarPlay والتي من المتوقع إطلاقها بحلول نهاية عام 2024.

تحديثات أخرى لنظام iOS 18.2

يجلب تحديث iOS 18.2 أيضًا تغييرات على أيقونة AirDrop، والتي تظهر الآن بلون داكن عند تمكين الوضع الداكن، مما يعالج التناقضات السابقة.



بالإضافة إلى ذلك، يعمل التحديث أيضًا على إصلاح المشكلات المتعلقة بـ Precision Finding على AirTags ووظيفة "Play Sound" لـ AirPods والملحقات الخارجية المتوافقة ضمن شبكة Find My من آبل.

لمزيد من ميزات Apple Intelligence

يقدم الإصدار التجريبي الأحدث أيضًا أدوات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي مثل Genmoji، وهو مولد رموز تعبيرية مخصص، وImage Playground، والذي يتيح للمستخدمين إنشاء صور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي من المطالبات، علاوة على ذلك، تعمل آبل أيضًا على دمج ChatGPT فى Siri مما سيسمح الآن للمستخدمين بتلقي إجابات أكثر شمولاً وإنشاء محتوى دون الحاجة إلى حساب خارجي.

تاريخ إصدار iOS 18.2 والتوافق

الإصدار التجريبي الثالث للمطورين من iOS 18.2 متوافق مع iPhone XS والإصدارات الأحدث. ومع ذلك، فإن ميزات Apple Intelligence المتقدمة، مثل Visual Intelligence وتكامل Siri مع ChatGPT، حصرية لأحدث الأجهزة - على وجه التحديد، iPhone 15 Pro وسلسلة iPhone 16 وأجهزة iPad وMac من سلسلة M المحددة. ومن المتوقع إصدار إصدار تجريبي عام قريبًا، مما يوفر لجمهور أوسع فرصة معاينة هذه التحديثات قبل الإصدار الرسمي في ديسمبر.

إلى جانب iOS 18.2 وiPadOS 18.2، أصدرت Apple أيضًا إصدارات تجريبية جديدة لـ macOS Sequoia 15.2 وwatchOS 11.2 وtvOS 18.2 وHomePod Software 18.2. ومن المتوقع إطلاق هذه المجموعة الكاملة من التحديثات رسميًا في ديسمبر، مما يوفر مجموعة قوية من الميزات الجديدة عبر أجهزة Apple.

وقد تم طرح الإصدار التجريبي الثالث للمطورين من iOS 18.3 قبل الإصدار العام المتوقع في ديسمبر، ويركز هذا التحديث على إصلاحات الأخطاء والميزات الجديدة لتحسين تجربة المستخدم عبر تطبيقات مثل Photos و TV، بالإضافة إلى الوظائف الموسعة مع Apple Intelligence.