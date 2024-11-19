شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تزعم: هذا الحيوان سيحل محل الإنسان ويسيطر على العالم بعد ملايين السنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زعم الباحث من جامعة أكسفورد "تيم كولسون"، أن حيوانا سيكون أحد الأسباب في انقراض البشر، بعدما قاده بحث أجراه عن وجود حيوان بحرى يتمتع بالصفات الرئيسية التى تمكنه من أن يحل محل الإنسان، وهو الأخطبوط.

ووفقا لما ذكره موقع "the sun"، أكد "كولسون"، أن الاخطبوط يتمتع بـ "البراعة والذكاء" اللذين "يجعلانه مرشحًا قويًا للتطور لبناء الحضارة"، لإنه يملك قدرة على بناء مجتمعات تحت الماء تشبه المدن التي نراها على الأرض.

ويعتقد أن الأخطبوطات قد تتطور فى النهاية للصيد خارج الماء، فقد شبه عالم الحيوان والأحياء الرائد ذلك بكيفية تعلم البشر لصيد الأسماك والتنقل فوق وتحت الماء.

وأوضح الباحث، أنه قد يستغرق الأمر من الأخطبوط مئات الآلاف أو حتى ملايين السنين حتى يتطور للقيام بذلك، لكن مع التقدم التطوري، من الممكن، أن يطور طرقًا للتنفس خارج الماء ليمون لديه القدرة على صيد الحيوانات الأرضية مثل الغزلان والأغنام والثدييات الأخرى.



وأكد أن الأخطبوط يستطيع البقاء على قيد الحياة لمدة تصل إلى 30 دقيقة خارج الماء، كما يبلغ متوسط عمر هذا المخلوق ما بين سنة وخمس سنوات، حسب نوعه، ولكن من المؤكد أن صعود الأخطبوطات مجرد تكهنات، فالتطور غير متوقع، ولا يمكننا أن نقول على وجه اليقين ما هو المسار الذي سيتخذه في حالة انقراض البشر.

وأضاف أن إن الطفرات العشوائية، وأحداث الانقراض غير المتوقعة، واختناقات السكان كلها يمكن أن تؤثر بشكل كبير على مسار التطور، مما يجعل من الصعب تحديد ما إذا كانت الأنواع الأخرى ستطور ذكاءً على مستوى الإنسان أو الميل إلى بناء المدن.