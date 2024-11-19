شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تشاهد إطلاق SpaceX للرحلة السادسة من صاروخها العملاق "Starship" والان مع تفاصيل الخبر

سينطلق صاروخ "Starship" التابع لشركة SpaceX في رحلته التجريبية السادسة إلى الفضاء اليوم في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل، وتُعد المركبة القابلة لإعادة الاستخدام المكونة من مرحلتين أكبر وأقوى صاروخ تم بناؤه على الإطلاق.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، فإنه من المقرر أن ينطلق إطلاق اليوم، المسمى اختبار الطيران المتكامل 6 (IFT-6)، خلال نافذة مدتها 30 دقيقة.

ستكون هذه هي عملية الإطلاق الثانية لـ SpaceX لمركبة "Starship" في غضون شهرين، بعد أن نجحت في إطلاق IFT-5 في 13 أكتوبر.

سيبدأ البث المباشر لرحلة "Starship" السادسة التابعة لشركة سبيس إكس قبل 30 دقيقة من فتح نافذة الإطلاق، حوالي الساعة 11:30 مساءً، ويمكن العثور على البث الرسمي لشركة SpaceX من خلال حساب الشركة على X.

بناءً على نجاح IFT-5، سيحاول إطلاق المركبة اليوم أيضًا إجراء دفعة للخلف والتقاط ذراع معزز Super Heavy.

تحتوي المرحلة العلوية من "Starship" على أهداف جديدة لم يتم تضمينها في رحلتها الأخيرة، بما في ذلك إعادة إشعال محرك المركبة أثناء وجوده في الفضاء، واختبار مجموعة من تجارب درع الحرارة وتغييرات المناورة لإعادة دخول السفينة ونزولها فوق المحيط الهندي.

تم نقل جزئين الصاروخ Super Heavy وStarship بشكل منفصل إلى منصة الإطلاق في منشأة Starbase التابعة لشركة SpaceX في جنوب تكساس الأسبوع الماضي، حيث تم تكديسهما استعدادًا للإطلاق اليوم.

يبلغ ارتفاع صاروخ Starship المتكامل مجتمعًا حوالي 400 قدم (122 مترًا)، وقطره 30 قدمًا (9 أمتار)، وبمجرد التشغيل، من المتوقع أن تكون Starship قادرة على رفع حمولات تصل إلى 100 طن إلى مدار أرضي منخفض، ونقل الطواقم إلى سطح القمر والمريخ.