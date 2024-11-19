شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح تطبيق Gemini على هواتف آيفون بمزايا جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحد موظفي شركة جوجل، عن تحديث مجاني كبير يمكن لأصحاب هواتف آيفون، الحصول على مجموعة من الميزات الذكية التي كانت متاحة بالفعل على هواتف أندرويد.

جوجل تطرح تطبيق Gemini على هواتف آيفون

وأطلقت شركة جوجل تطبيقها Gemini على هواتف آيفون، ما يتيح للمستخدم الوصول إلى المساعد الشخصي Gemini الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي من جوجل، والذى كان في السابق يتم الوصول إليه من خلال متصفح، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتوفر فيها تطبيق مخصص للمساعد على iPhone، والذى يمكنك من إجراء محادثات منتظمة معه، تمامًا كما لو كنت تتحدث إلى إنسان.

ومن جانبه كشف موظف جوجل، الذي يرأس تجارب Gemini بالشركة، أنه يمكن لمستخدمي iPhone الآن التحدث الى Gemini بطريقة محادثة، بما في ذلك المقاطعة لطرح الأسئلة أو تغيير الموضوع، كما أصبح يمكنك تخصيص صوته من خلال الاختيار من بين 10 أصوات مميزة.

ويتوفر تطبيق Gemini Live على أجهزة iPhone الآن بأكثر من 10 لغات، وسيتم توفير المزيد من اللغات قريبًا.

كما أوصت جوجل بتطبيق Gemini للطلاب، قائلة إنه سيساعد الأشخاص على "الدراسة بذكاء"،حيث أنه يمكنك من طرح أسئلة حول الموضوعات وحتى طلب خطط دراسية مخصصة.

وأشارت جوجل أنه تدعم من خلال التطبيق أيضًا خيار "الواقعية المعززة" لإنشاء لقطات تبدو وكأنها صور حقيقية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لتطبيق Gemini أيضًا الارتباط بتطبيقات جوجل الأخرى، فعلى سبيل المثال، يمكنك استخدام ميزة الإضافات للحصول على معلومات من تطبيقات جوجل مثل YouTube والخرائط وGmail والتقويم.