شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تكشف حدوث انفجارات بركانية على سطح القمر منذ مليارات السنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة نُشرت فى مجلة Science and Nature، عن حدوث انفجارات بركانية على الجانب البعيد من القمر منذ مليارات السنين، فقد تم التوصل إلى هذا الاكتشاف من خلال تحليل عينات تربة القمر التى جلبتها مركبة الفضاء الصينية تشانج إى 6، وهى أول مهمة لجمع وإعادة المواد من هذه المنطقة القمرية غير المستكشفة.

دراسة تؤكد وجود شظايا صخرية بركانية على سطح القمر

وتوصلت الدراسة، إلى وجود شظايا صخرية بركانية فى العينات التى تم رصدها، حيث تم تحديد عمر إحدى القطع بحوالى 2.8 مليار سنة، بينما تم تأريخ قطعة أخرى أقدم إلى 4.2 مليار سنة.



وتوفر هذه النتائج دليلاً على النشاط البركاني على سطح القمر، خاصة فى المنطقة التي كانت تفتقر سابقًا إلى البيانات الجيولوجية المباشرة.



وأكد الباحثون أنه تم رصد هذا النشاط البركانى فى الجانب البعيد من القمر بشكل كبير عن جانبه القريب الذى يواجه الأرض.



فى الوقت نفسه قد أشارت أبحاث سابقة، بما فى ذلك بيانات من مسبار الاستطلاع القمرى التابع لوكالة ناسا، إلى تاريخ بركانى للجانب البعيد، ومع ذلك، فإن النتائج الأخيرة، التى نُشرت فى مجلتى ساينس ونيتشر، تقدم أول دليل مادى يؤكد مثل هذا النشاط.

