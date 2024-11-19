شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 خطوات لتعزيز أمان بياناتك الشخصية على تطبيقات السوشيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تزايد الاعتماد على التطبيقات الرقمية في حياتنا اليومية، تزداد المخاوف بشأن خصوصية البيانات الشخصية، حيث تعد حماية المعلومات الخاصة بالمستخدمين أمرًا بالغ الأهمية في ظل تزايد التهديدات السيبرانية، لهذا السبب، يجب اتباع مجموعة من الخطوات الفعّالة لتعزيز أمان بياناتك الشخصية على التطبيقات الشائعة التي نستخدمها يوميًا، سواء كانت تطبيقات التواصل الاجتماعي، أو التطبيقات المالية، أو حتى تطبيقات التسوق، إليك 5 خطوات يمكنك اتباعها لحماية معلوماتك الشخصية بشكل أفضل.

1. استخدام كلمات مرور قوية وفريدة

الخطوة الأولى لحماية بياناتك هي استخدام كلمات مرور قوية وغير متكررة، بحيث تتضمن مزيجًا من الأحرف الكبيرة والصغيرة، الأرقام، والرموز الخاصة، ومن الأفضل تجنب استخدام كلمات المرور البسيطة أو تلك التي تعتمد على معلومات شخصية يمكن الوصول إليها بسهولة، مثل تاريخ الميلاد أو اسمك الكامل، كما يمكنك اللجوء إلى استخدام تطبيقات إدارة كلمات المرور التي تساعدك في توليد كلمات مرور قوية وتخزينها بشكل آمن.

2. تفعيل المصادقة الثنائية (2FA)

المصادقة الثنائية هي طبقة إضافية من الأمان تتطلب خطوة ثانية لتأكيد هويتك عند تسجيل الدخول إلى الحسابات، تتضمن هذه الخطوة غالبًا إرسال رمز تحقق إلى هاتفك المحمول أو بريدك الإلكتروني، لذا ينصح بتفعيل المصادقة الثنائية في التطبيقات التي تدعم هذه الخاصية، مثل فيسبوك، جيميل، وإنستجرام، حيث تعتبر من الطرق الفعّالة لمنع المتسللين من الوصول إلى حساباتك حتى لو تمكنوا من معرفة كلمة المرور الخاصة بك،

3. التحقق من أذونات التطبيقات بانتظام

عندما تقوم بتنزيل تطبيق جديد، عادةً ما يطلب منك منح أذونات للوصول إلى بعض البيانات أو الوظائف في جهازك، مثل الكاميرا، الموقع الجغرافي، أو قائمة جهات الاتصال، من المهم التحقق بانتظام من الأذونات التي منحتها للتطبيقات، وحذف أو تعديل الأذونات التي تشعر بأنها غير ضرورية، كما يفضل تجنب تنزيل التطبيقات التي تطلب أذونات غير مرتبطة بوظائفها الأساسية.

4. تحديث التطبيقات ونظام التشغيل بشكل منتظم

غالبًا ما تصدر الشركات تحديثات للتطبيقات وأنظمة التشغيل تحتوي على تحسينات أمنية وإصلاحات للثغرات الأمنية، لذا تأكد من تحديث تطبيقاتك بانتظام، وتفعيل خيار التحديث التلقائي إذا كان متاحًا، كذلك من المهم تحديث نظام التشغيل الخاص بجهازك سواء كان أندرويد أو iOS، لضمان حماية جهازك من الثغرات الأمنية التي قد تكون موجودة في الإصدارات القديمة.

5. استخدام شبكات VPN عند الاتصال بشبكات واي فاي عامة

عند الاتصال بشبكات الواي فاي العامة، قد يكون من السهل على المتسللين اعتراض بياناتك، لذا يُفضل استخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN) عند التصفح أو الوصول إلى حساباتك عبر شبكات الواي فاي العامة، حيث تقوم VPN بتشفير الاتصال وتأمين بياناتك، مما يقلل من خطر التهديدات السيبرانية أثناء استخدام الشبكات العامة.

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