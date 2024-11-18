شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: منصة X تلاعبت بالخوارزمية لتعزيز منشورات "ماسك" و"المحافظين" لتأييد ترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة عن أن خوارزمية نشرتها جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا، عن تعديلات ربما قام بها إيلون ماسك لتعزيز حسابه، إلى جانب حسابات المستخدمين الآخرين ذوي الميول المحافظة، بدءًا من الوقت الذي أعلن فيه دعمه للحملة الرئاسية لدونالد ترامب، فقد توصلت الدراسة إلى أن أن منشورات ماسك على وجه الخصوص أصبحت فجأة أكثر جماهيرية.

دراسة تؤكد جماهيرية منشورات ماسك بعد إعلان تأييده لترامب

وتوصل الباحثون، إلى أن منشورات ماسك قبل وبعد تأييده لترامب في يوليو، قد تلقت 138% من المشاهدات و238% من إعادة التغريد، مقارنة بما قبل ذلك.

وخلص الباحثون إلى أن أرقام ماسك، تجاوزت اتجاهات المشاركة العامة التي لوحظت عبر المنصة، فهذه ليست المرة الأولى التي يُقترح فيها أن X عدلت خوارزميتها لتعزيز حساب ماسك على وجه التحديد.

كما وجد الباحثون، أيضًا أن الحسابات الأخرى ذات الميول الجمهورية التي فحصوها شهدت تعزيزات مماثلة بدأت في يوليو، وإن بدرجة أقل.

وتتشابه نتائج الدراسة مع نتائج أخرى نشرتها مؤخرا صحيفة وول ستريت جورنال وصحيفة واشنطن بوست، بشأن التحيز اليميني المحتمل في خوارزميات إكس.

ومع ذلك، يقول الباحثون إنهم كانوا مقيدون بـ "الكمية الصغيرة نسبيا من البيانات" التي يمكن جمعها منذ أن قطعت المنصة الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات الأكاديمية الخاصة بها.

ويضيفون أنه على الرغم من أنهم لا يرون مؤشرات على فقدان البيانات، إلا أنه "لا يوجد ضمان بأن 100٪ من المنشورات قد تم جمعها".