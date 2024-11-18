شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: على عكس X .. منصة Bluesky: لن ندرب الذكاء الاصطناعي على منشوراتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منصة Bluesky، وهي شبكة اجتماعية تشهد زيادة في عدد المستخدمين هذا الأسبوع مع تخلي المستخدمين عن X، إنها "لا تنوي" استخدام محتوى المستخدم لتدريب أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية، وأعلنت الشبكة الاجتماعية في نفس اليوم الذي تنفذ فيه X (تويتر سابقًا) شروط الخدمة الجديدة التي تسمح للمنصة باستخدام المنشورات العامة لتدريب الذكاء الاصطناعي.

وقالت Bluesky في منشور على تطبيقها: "لقد جعل عدد من الفنانين والمبدعين منازلهم على Bluesky، ونحن نسمع مخاوفهم بشأن منصات أخرى تتدرب على بياناتهم"، "نحن لا نستخدم أيًا من المحتوى الخاص بك لتدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي، وليس لدينا أي نية للقيام بذلك".

وتابعت الشركة قائلة إنها تستخدم الذكاء الاصطناعي داخليًا للمساعدة في تعديل المحتوى وأنها تستخدم أيضًا التكنولوجيا في موجز الخوارزمية "Discover"، ومع ذلك، تقول Bluesky "لا يوجد أي من هذه أنظمة الذكاء الاصطناعي الجيلية المدربة على محتوى المستخدم".

وعلى X، قامت الشبكة الاجتماعية المملوكة لإيلون ماسك بتفصيل كيف يمنح النشر على المنصة الشركة ترخيصًا "لتحليل النصوص والمعلومات الأخرى التي تقدمها وتوفير الخدمات والترويج لها وتحسينها، بما في ذلك على سبيل المثال، للاستخدام مع نماذج التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي والتدريب عليها، سواء كانت توليدية أو من نوع آخر".

وقد شهدت Bluesky زيادة في عدد المستخدمين بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية حيث اكتسبت X نهجًا أكثر يمينية، خاصة بعد أن استخدم ماسك المنصة للحملة الانتخابية للرئيس المنتخب دونالد ترامب.

كشفت الشركة الناشئة مؤخرا أن أكثر من مليون شخص سجلوا في المنصة مؤخرا، وحاليا لديها 17.14 مليون مستخدم ، وعلى الرغم من الزيادة في عدد المستخدمين، تجدر الإشارة إلى أن Meta's Threads لا يزال أكبر منافس لـ X، حيث لديه أكثر من 275 مليون مستخدم نشط شهريًا، و15 مليون مشترك جديد حتى الآن هذا الشهر.