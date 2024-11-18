شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء صينيون يطورون "روبوت" بستة أرجل لمهام استكشاف القمر المستقبلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور باحثون صينيون ، روبوتات سداسية الأرجل ، بهدف تحقيق اختراق نوعي في الروبوت وتنفيذ مهمام استكشاف القمر المستقبلية.

وذكرت صحيفة جلوبال تايمز الصينية اليوم الاثنين أن الروبوت سداسي الأرجل يوفر استقرارا معززا وحركة أكثر سلاسة وقدرة فائقة على تحمل الأحمال.

ووفقا للباحثين، فإنه عندما يتحرك الروبوت سداسي الأرجل، فإنه يرفع ثلاثة أرجل في المرة الواحدة، بينما تشكل الأرجل الثلاثة المتبقية قاعدة مثلثة مستقرة لدعم الجسم، وهذا يسمح للروبوت بالحفاظ على الاستقرار حتى في حالة تلف ساق واحدة.

من جانبه، قال جاو فنج، وهو أستاذ في كلية الهندسة الميكانيكية بجامعة شنغهاي جياو تونج، والمسؤول عن تطوير الروبوت، إن جسم الروبوت سيكون قابلا للتحكم الكامل، مع استقرار معزز وحركة سلسة وقدرات تحمل عالية.

وأضاف: "من أجل تطوير روبوت القمر في المستقبل، قمنا أيضا بإنشاء روبوت متكامل للهبوط والمشي، لتحقيق اختراق كبير في تكنولوجيا استكشاف القمر".