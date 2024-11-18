شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أسهم "تسلا" ترتفع بأكثر من 5% بعد دعم إدارة ترامب للسيارات ذاتية القيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسهم شركة "تسلا" المدرجة في بورصة "ناسداك" بأكثر من 5%؛ عقب تقارير نشرتها وكالة بلومبرج تشير إلى أن الإدارة الأمريكية المقبلة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب تعتزم وضع إطار تنظيمي فيدرالي للسيارات ذاتية القيادة وجعل هذا الملف أولوية قصوى لوزارة النقل الأمريكية.

وذكر موقع (إنفستنج) الأمريكي أن هذا التطور يُنظر إليه باعتباره دفعة كبيرة لشركة "تسلا" التي تتصدر السباق نحو تحقيق القيادة الذاتية الكاملة.

يُذكر أن الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك، يعد من الداعمين البارزين لترامب ويُعتبر حاليًا جزءًا من دائرته المقربة.

وقد تم الإعلان مؤخرًا عن تكليف ماسك وفيفيك راماسوامي بقيادة وزارة الكفاءة الحكومية الجديدة التي تهدف إلى تقليص الإنفاق الحكومي.

من جانبهم، قال محللون اقتصاديون إن "هذه الخطوة تمثل تقدمًا كبيرًا في تخفيف القيود الأمريكية على السيارات ذاتية القيادة، وتعد ريحًا مواتية لرؤية تسلا حول القيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي مع دخولها عام 2025".

وأضافوا: "نقدر أن فرصة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية تساوي وحدها تريليون دولار بالنسبة لتسلا، ونحن نتوقع أن هذه المبادرات الرئيسية سيتم تسريعها بشكل كبير تحت قيادة ترامب، مما سيزيل الكثير من العقبات التنظيمية التي واجهتها الشركة في السنوات الماضية".

ووصف المحللون سهم "تسلا" بأنه "الفرصة الاستثمارية الأكثر تقليلًا من قيمتها في سوق الذكاء الاصطناعي اليوم".

يُذكر أن سهم "تسلا" ارتفع بنسبة 28% منذ فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.