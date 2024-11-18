شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: الصين تدشن أول سفينة استكشاف تعمل على عمق 11 كيلومترا تحت سطح البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الصين، النقاب عن تدشين أول سفينة استكشاف محلية الصنع قادرة على الحفر على عمق 11 كيلومترا تحت سطح البحر، فيما يعد إنجازا رائدا في مجال استكشاف وأبحاث المحيطات.

وذكر تلفزيون "بريكس" اليوم الإثنين أن السفينة التي تحمل اسم "منج شيانج" ويعني "الحلم" في اللغة الصينية يبلغ طولها 8ر179 مترا وعرضها 8ر32 مترا، مشيرا إلى أن مدى إبحارها يصل إلى 15 ألف ميل بحري ولديها قدرة على حمل 180 فردا والعمل لمدة 120 يوما متواصلة دون العودة إلى الميناء.

وأضاف التلفزيون أن السفينة المجهزة بأول نظام رفع هيدروليكي في العالم قادرة على التنقيب عن النفط والغاز بالإضافة إلى أخذ العينات الأساسية من البيئات المحيطة.

بدوره، أكد مدير هيئة المسح الجيولوجي البحري في "قوانجتشو" شو تشن تشيانج الأهمية العلمية للسفينة كما أوضح أن العينات التي سيتم أخذها ستزود العلماء بأدلة مباشرة لدراسة تكتونية الصفائح وتطور القشرة المحيطية والمناخات البحرية القديمة وتطور الحياة كما ستعمل على مساعدة البشرية في فهم المحيطات وحمايتها واستخدامها بشكل أفضل.

يشار إلى أنه تم تصميم السفينة لكي تتحمل الطقس بما في ذلك الأعاصير الشديدة كما أنه يمكنها العمل في ظروف بحرية صعبة.