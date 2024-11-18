شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: تأجيل تكامل Google Gemini مع Apple Intelligence إلى عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أن Gemini، نموذج الذكاء الاصطناعي الأصلي الذي أنشأته Google، لن يتم دمجه مع iPhone قريبا، ففي وقت سابق من هذا العام، أعلنت Apple عن شراكة مع OpenAI، حيث سيتم دمج منصة الذكاء الاصطناعي ChatGPT الخاصة بالأخيرة مع مجموعة الذكاء الاصطناعي الخاصة بالأولى، Apple Intelligence.

ويقال إن تجربة الذكاء الاصطناعي المتكاملة هذه سيتم طرحها للمستخدمين في ديسمبر، ومع ذلك، يقال إن Gemini، الذي كان من المقرر أيضًا دمجه في Apple Intelligence، قد تأخر من أجل منح ChatGPT نافذة حصرية.

تكامل Gemini مع iPhone سيحدث في عام 2025

في نشرته الإخبارية الأسبوعية Power On، قال مارك جورمان من بلومبرج إن تكامل Apple Intelligence مع Google Gemini ليس مخططًا له حتى عام 2025، ويأتي التحديث بعد أن علق كريج فيديريغي، نائب الرئيس الأول لهندسة البرمجيات في Apple، على ذلك في مقابلة في مؤتمر المطورين العالمي للشركة (WWDC 2024).

حيث قال المدير التنفيذي إن عملاق التكنولوجيا ومقره كوبرتينو قد يدمج مجموعة الذكاء الاصطناعي الخاصة به مع نماذج أخرى مثل Gemini.

وبينما ذكر Federighi أن التكامل مع نماذج الذكاء الاصطناعي المتعددة أمر ممكن، إلا أن ذكر اسم Gemini على وجه التحديد أثار الفضول بين المتحمسين، والآن، يلقي تقرير بلومبرج مزيدًا من الضوء على هذا التطور.

وادعى جورمان أنه من غير المتوقع أن يصل Gemini إلى iOS حتى العام المقبل، ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان ذلك سيحدث في النصف الأول من العام أو بالقرب من إطلاق سلسلة iPhone 17.

ويزعم جورمان أن Apple قد تتطلع إلى منح OpenAI نافذة حصرية قبل دمج أي نموذج ذكاء اصطناعي آخر، ومن غير المعروف ما إذا كان هذا بندًا مذكورًا في اتفاقية الشراكة أو ما إذا كانت أبل قد وافقت على هذا لأنها لا تدفع لشركة الذكاء الاصطناعي مقابل تكامل ChatGPT مع Apple Intelligence.

فيما يتعلق بالتحديثات المستقبلية لـ Apple Intelligence، يقول الصحفي أيضًا أن تحديث iOS 18.2 المقرر وصوله في ديسمبر سيجلب أخيرًا Apple Intelligence إلى جميع طرز iPhone المتوافقة، ومع ذلك، لن يشمل هذا الإصدار العالمي أوروبا أو الصين.

ويزعم التقرير أن عملاق التكنولوجيا قد يوسع Apple Intelligence إلى الدول التابعة للاتحاد الأوروبي في أبريل 2025، ومن غير المرجح التوسع في الصين حتى إصدار iOS 19 في أكتوبر.