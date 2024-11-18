شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كلمة مرور لا تستخدمها.. يمكن معرفتها من الهاكرز فى ثانية واحدة فقط والان مع تفاصيل الخبر

نشر موقع PC Gamer قائمة بأكثر 200 كلمة مرور استخدامًا في محاولة لحثك على التبديل إلى كلمة مرور أصعب اختراقًا قبل فوات الأوان، ومهما فعلت، لا تغيرها إلى "123456"، حيث تصادف أن تكون هذه هي كلمة المرور الأكثر شيوعًا للحسابات الشخصية والشركات، وتعد أسهل كلمة مرور يمكن للمتسللين والذكاء الاصطناعي اختراقها وفقًا لـ NordPass وكانت كلمة المرور الأكثر استخدامًا في عام 2020 و2022 و2024.

يقول NordPass أنه سيستغرق الأمر أقل من ثانية لأي متسلل لمعرفة كلمة مرورك إذا كانت "123456".

يقترح مركز الأمن السيبراني الوطني في المملكة المتحدة لصق ثلاث كلمات عشوائية معًا ويقول إن هذا سيخلق كلمة مرور جيدة جدًا.

تأكد من أنها في الواقع ثلاث كلمات عشوائية وإلا يمكن اختراق كلمة المرور، ويجب أن تكون ثلاث كلمات عشوائية كافية لمنع الأشرار من معرفة كلمة المرور الخاصة بك ولكن من السهل عليك تذكرها.

يشير التقرير إلى أن هناك بعض كلمات المرور التي لا يُقصد استخدامها وبعض إرشادات كلمات المرور التي يجب تجنبها، على سبيل المثال، قد يكون إجبارك على استخدام حرف كبير واحد في بداية كلمة المرور واضحًا جدًا مثل استخدام الرقم 1 في نهاية كلمة المرور، وفي بعض الأحيان، قد يكون من السهل معرفة كلمة المرور التي تبدو لك قوية.

على سبيل المثال، تبدو سلسلة الأحرف "ADGJMPTW" عشوائية ويصعب معرفتها ولكنها في الحقيقة شخص يكتب الأرقام من 2 إلى 9 على لوحة أرقام الهاتف الذكي، من الواضح أن هذه ليست كلمة مرور قوية للاستخدام.

ولا تستخدم نفس كلمة المرور على مواقع متعددة، بالتأكيد، سيكون من الأسهل عليك تذكر كلمة المرور الخاصة بك، ولكن هناك أيضًا احتمال أنه إذا تم فك شفرة أحد التطبيقات، فسيتم فك شفرة العديد من التطبيقات الأخرى على أجهزتك أيضًا.