شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح ChatGPT لنظام ويندوز.. كيف تستفيد منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح تطبيق ChatGPT على نظام Windows متاحًا الآن لجميع المستخدمين - بما في ذلك الإصدار المجاني - وعلى نظام macOS، يتيح OpenAI الآن لتطبيق ChatGPT العمل مع تطبيقات أخرى على سطح المكتب.

وأطلقت الشركة المدعومة من مايكروسوفت تطبيق ChatGPT على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows منذ فترة للمشتركين المدفوعين، حيث يمكنك أيضًا استدعاء روبوت الدردشة AI باستخدام اختصار Alt + Space، وحتى استخدام وضع الصوت الواقعي الشبيه بالإنسان للدردشة مع جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

ويتضمن تطبيق سطح المكتب ChatGPT أيضًا معاينة o1 من OpenAI، أحدث طراز من الشركة يتميز بالبراعة في التفكير، كما يأتي مع بحث الويب وأدوات تعاونية للكتابة والترميز وأدوات إبداعية مثل نموذج تحويل النص إلى صورة DALL-E 3.

بالنسبة لمستخدمي macOS، فتحت OpenAI أيضًا إصدارًا تجريبيًا مبكرًا لميزة تتيح لك "فهم وقراءة وكتابة" أدوات التطوير الشائعة مثل VS Code وXcode وTerminal وiTerm 2، بالطبع، إنها متاحة فقط للمستخدمين المدفوعين الآن وتعمل حصريًا بإذنك، كما وعدت شركة الذكاء الاصطناعي بإضافة المزيد من التطبيقات قريبًا.

وعلى الرغم من تورط Microsoft الكبير في شؤون OpenAI المالية، فقد وصل تطبيق سطح المكتب ChatGPT أولاً إلى macOS قبل Windows.

كانت هذه خطوة تجارية ذكية لمحاولة الحصول على Apple كعميل أولاً، ولكن من الغريب أن OpenAI لم تصدر تطبيق ChatGPT الرسمي على App Store، وهذا يعني أنه يتعين عليك تنزيل ملف dmg الخاص به عبر موقع OpenAI على الويب، مما فتح الباب لبعض المخاوف الأمنية بشأن تشفيره.