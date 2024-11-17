شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تضيف أداة جديدة لإنشاء الصور في مستندات جوجل باستخدام Gemini والان مع تفاصيل الخبر

تواصل جوجل تطوير أدواتها الذكية في مستندات جوجل من خلال إضافة أداة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تتيح للمستخدمين إنشاء صور عالية الجودة داخل مستنداتهم، بعد أن تم تحسين جوجل دوكس في وقت سابق بإدماج تقنية جيميناي لإنشاء صور غلاف كاملة، تقدم الآن ميزة جديدة تسمح بإنشاء صور فوتوغرافية واقعية بمستويات تفاصيل أفضل من قبل.

كيفية استخدام أداة جيميناي لإنشاء الصور في مستندات جوجل

يمكن للمستخدمين الوصول إلى هذه الميزة من خلال القائمة العلوية في مستندات جوجل واختيار خيار "مساعدتي في إنشاء صورة" من القائمة الفرعية، ستفتح لوحة جديدة في الشريط الجانبي تتضمن مربع نص حيث يمكن للمستخدمين إدخال وصف الصورة التي يرغبون في إنشائها.

تحتوي الأداة أيضًا على ثلاثة نسب أبعاد وصندوق اختيار لأساليب التصوير المختلفة مثل أسلوب الألوان المائية، بعد الضغط على زر "إنشاء"، سيحصل المستخدم على أربع خيارات للصورة يمكنه الاختيار من بينها، بالإضافة إلى إمكانية طلب المزيد من الخيارات.

مزايا الأداة

التخصيص: يمكن للمستخدمين تخصيص الصورة حسب الحجم ونسبة الأبعاد، بالإضافة إلى اختيار أنماط التصوير المختلفة.

التطبيقات العملية: يمكن استخدام الصور المولدة في مستندات جوجل لإنشاء صور غلاف مميزة للسير الذاتية، أو تصميم دعوات خاصة، أو تخصيص عروض تقديمية للعملاء.

التوافر والشروط

الميزة الجديدة متاحة فقط لمشتركي جوجل ورك سبيس في اشتراكات جيميناي بيزنس، جيميناي إنتربرايز، جيميني إديوكيشن، جيميناي إديوكيشن بريميوم، وجوجل وان آي آي بريميوم.

كما أعلنت جوجل أن التوسع في طرح الميزة للمستخدمين بدأ بالفعل للمشتركين في نطاقات الإصدار السريع، بينما سيبدأ الإطلاق التدريجي للمستخدمين في نطاقات الإصدار المجدول في 16 ديسمبر.