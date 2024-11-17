شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لص يتظاهر بكونه مسئول أمن أبل ويخدع مسنة لأخذ مدخرات حياتها والان مع تفاصيل الخبر

تكلفت شونا بيردو من ويتشيتا بولاية كانساس أكثر من 5500 دولار نتيجة للاحتيال، حيث تم إنشاء حساب GoFundMe لبيردو وحتى الآن تم جمع 5090 دولارًا من 55 شخصًا لتعويضها عن هذه الخسائر، ولعل الجزء الرئيسي من القصة الذى يجب الاحتياط له هو كيف تعرضت شونا للاحتيال، حتى تتجنب أن تكون الضحية المقبلة.

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، بدأت عملية الاحتيال برسالة نصية مزيفة وانتقلت إلى مكالمة هاتفية وهمية.

تلقت بيردو رسالة نصية زعمت أنها من ممثل أمان أبل تفيد بأن معرف أبل الخاص بها قد تم استخدامه في محاولة لإجراء دفعة بقيمة 143.95 دولارًا.

قالت الرسالة النصية أن طلب المال يبدو مريبًا وتم إعطاؤها رقم هاتف للاتصال به حتى تتمكن من الحفاظ على أمان معرف Apple الخاص بها.

شعرت الضحية أن الرسالة تبدو مشروعة واتصلت بالرقم المدرج في الرسالة النصية، حيث قالت "لم يكن هناك علم أحمر، ولم يرتفع حتى علم أصفر أمام الرقم، لم أشعر بأن هذا لم يكن أمانًا شرعيًا لشركة أبل".

أخبرها رجل على الطرف الآخر من المكالمة الهاتفية أن مئات المتسللين كانوا يحاولون اختراق حسابها المصرفي وأن الطريقة الوحيدة لمنعهم هي نقل أموالها.

فتحت محفظة Venmo الخاصة بها، المحملة بالمال، للمحتال مما سمح له بأخذ النقود، ولا تزال غير مدركة تمامًا أنها كانت تتعرض للخداع، قيل لها أنه يتعين عليها بذل المزيد من الجهد وتم توجيهها لشراء 3500 دولار في بطاقات الهدايا من Home Depot، قالت الضحية إن المحتال "بدا ذكيًا".

سألت الضحية لماذا يجب أن تذهب إلى Home Depot لشراء بطاقات الهدايا، لكنها أخبرت أن المتصل بدا ذكيًا وأجابها بطريقة تبدو منطقية في ذلك الوقت أنه من أجل أمان أموالها، وفوق كل ذلك، جعلها تنفق 500 دولار على بطاقة هدايا أبل.

بينما كان المحتال لا يزال على الهاتف، قرأت له رموز التحقق من البطاقة الموجودة على ظهر بطاقات الهدايا والتي سمحت للسارق باستخدام البطاقات إجراء عمليات شراء.

لم يساعدها بنك بيردو لأنها سمحت بإطلاق سراح أموالها للمحتال بنفسها، حيث تحدثت أيضًا مع لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) وشرطة ويتشيتا: "حاول المحتال الاتصال مرة أخرى بعد بضعة أيام من إعطائه أرقام بطاقات الهدايا ولكن هذه المرة كانت تعلم أنها يجب ألا تجيب على المكالمة".

وبفضل حساب GoFundMe الذي أنشأته ابنة بيردو والأشخاص الراغبين في التبرع، ستكون خسائرها في أدنى حد، حيث تم تجميع معظم المبلغ لها تبرعات.